Vincenzo Santopadre si confida su Matteo Berrettini: “Deve liberarsi dalle aspettative”

In un’intervista concessa a Repubblica, l’ex tecnico di Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre, ha parlato del tennista italiano, sottolineando le sfide e le peculiarità che hanno caratterizzato il loro rapporto e la carriera di Berrettini. L’intervista getta luce sulla complessa realtà emotiva e professionale che caratterizza il mondo del tennis, mostrando come la gestione delle pressioni e delle aspettative sia un aspetto cruciale per il successo di un atleta.

“Matteo deve liberarsi dalle aspettative”, ha esordito Santopadre, evidenziando come la popolarità abbia influito negativamente su Berrettini. “Il rumore della notorietà lo ha soffocato, è una persona riservata e sensibile. La sua rapida ascesa ha avuto effetti collaterali non trascurabili, come troppe responsabilità e la pressione di rappresentare l’Italia”, ha aggiunto. Santopadre ha poi ricordato come Berrettini sia stato l’unico italiano a raggiungere una finale Slam dopo Adriano Panatta, sottolineando il peso di questo risultato.

Riguardo alle qualità personali di Berrettini e il loro impatto sulla sua carriera, Santopadre ha osservato: “La vita emotiva e sentimentale di Matteo è fondamentale e si riflette nel suo gioco. È un ragazzo profondo, che gioca con cuore e mente”.

Santopadre ha poi spiegato la fine del loro sodalizio: “Era necessario dare una scossa. Ricordo un episodio nel 2018 a Dallas: Matteo era in difficoltà, io mi sono messo gli occhiali scuri per evitare il suo sguardo. Ha vinto quel match e solo dopo ha cercato di capire se fossi arrabbiato”. Secondo Santopadre, la scelta di separarsi è stata dettata dalla necessità di un cambiamento dopo anni di collaborazione intensa.”Sono stato io a dirgli di cambiare allenatore. Era necessaria una scossa, ma ha un fisico particolare: si è sempre dovuto preoccupare più di stare in salute che di giocare”. “La scelta di Francesco Roig come suo nuovo coach è ottima”, ha concluso.

Con un tono leggermente nostalgico, Santopadre ha ammesso che la frequenza dei contatti con Berrettini è diminuita e che la sua vita ora è differente. “Abbiamo condiviso viaggi, stanze, esperienze”, ha ricordato, aggiungendo che ora sta valutando due proposte, una italiana e una internazionale, riguardanti un giocatore molto giovane.





Francesco Paolo Villarico