Djokovic: “Sono impressionato dalla mentalità e gioco di Prizmic. Non sono stato bene negli ultimi giorni”

Il campione in carica Novak Djokovic è stato costretto agli straordinari nel suo esordio a Melbourne, quattro set contro il talentoso croato Dino Prizmic, che in campo ha confermato quanto di buono ci sia nel suo fisico e nel suo tennis, davvero di ottima qualità soprattutto nel rovescio e nell’intensità. Dopo la partita, durata ben 4 ore e 1 minuto, il serbo alla stampa ha confermato che negli ultimi giorni non sia stato bene, ma come suo solito non ha accampato scuse, dando ampio merito al giovane avversario, per il quale ipotizza un futuro di grandi risultati. Riportiamo alcuni passaggi significativi della press conference di Novak. “Sì, sono stato un po’ giù di corda negli ultimi, quattro, cinque giorni. Probabilmente potevate vederlo dalla mia voce. Ormai è quello che è. Devi solo provare ad affrontarlo, superarlo, accettare le circostanze e cercare di trarne il massimo. Stasera ho avuto un avversario fantastico. Per essere un diciottenne, ha giocato in modo così maturo e sicuro, lottando senza arrendersi nemmeno quando era sotto di quattro game nel quarto set. Sono impressionato dalla sua mentalità, dal suo approccio, dal suo gioco. Ho sentito molte cose positive sulla sua disciplina, sulla sua dedizione alla routine quotidiana che lo rendono così forte fisicamente già a 18 anni e di successo. Se continua in questo modo, avrà senza dubbio una carriera molto brillante davanti a sé”. “Ho sentito che gli piaceva guardarmi quando era piccolo. Dino ha una difesa incredibile, soprattutto dal lato del rovescio. Ha un gioco molto completo. Ovviamente ha tutte le possibilità per migliorare. Per essere un diciottenne, sono rimasto molto colpito dal suo fisico. Le sue gambe sono così forti e così solide. Anche la mentalità è ottima. È arrivato lì non con il desiderio di giocare semplicemente un bel set o godersi l’esperienza, ma piuttosto con il desiderio di vincere. Complimenti a lui. È stato impressionante. Non penso che i miei risultati ottenuti qua mi facciano vincere una partita, ma aiuta forse a iniziare bene, e così è stato”. Il grande applauso che Djokovic ha chiesto al pubblico per il suo avversario a fine a partita è il giusto tributo all’ottima prestazione di Dino.

Questo il programma di Novak nei prossimi giorni: “Discuterò con la mia squadra domani, vedrò se magari salterò l’allenamento. Potrei fare qualche lavoro leggero, palestra, jogging, qualche esercizio specifico solo per mantenere il corpo in forma. L’anno scorso non mi sono allenato tra una partita e l’altra. Erano circostanze diverse perché ero infortunato. Penso che ora, con due giorni off, sia davvero ottimo visto che ho giocato il match di apertura per quattro ore. Vediamo come mi sveglio domani e poi deciderò come gestire la cosa”. Chiedono a Djokovic un parere sulla nuova politica che permette al pubblico di entrare nello stadio anche durante il gioco, in fase di sperimentazione. Così il serbo: “Non sapevo di questa nuova politica o nuova regola. Capisco che il motivo sottostante è quello di migliorare l’esperienza per i fan, giusto? Giochiamo per i fan. Vogliamo che i fan vivano un’esperienza fantastica ed emozionante in campo. Tiafoe, ad esempio, è uno dei giocatori che diceva che dovremmo lasciare che le persone, come in altri sport, camminino e parlino liberamente durante le partite. È difficile. Lo capisco e in una certa misura lo sostengo, ma allo stesso tempo per tutta la mia carriera, per tutta la mia vita sono stato abituato a una sorta di atmosfera. Quando questa cambia, in un certo ti distrae un po’. Oggi abbiamo perso un bel po’ di tempo quando hanno lasciato entrare le persone per sedersi ai loro posti, anche se non si trattava di un cambio di campo. Non so se sia davvero la regola migliore, ma capisco che dal punto di vista del torneo e dei tifosi probabilmente sia meglio perché non vogliono aspettare. Vogliono uscire allo scoperto e godersi ogni singolo punto. In un certo senso sono un po’ diviso tra i due” conclude Novak. Quella vs. Prizmic è stata la vittoria n.90 nel torneo di Novak. Al secondo turno Djokovic affronterà un tennista di casa, o la wild card Polmans o Popyrin. Vedremo se le condizioni del campione in carica saranno migliori.





Marco Mazzoni