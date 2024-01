Australian Open: Parla Jannik Sinner “ho risposto bene mentre sul servizio è andata così così” (Con sintesi partita e intervista a fine partita e analisi statistica della partita)

Jannik Sinner: “Sono partito abbastanza bene e non è così scontato scendere in campo e giocare subito bene nella prima partita della stagione.

Credo di poter essere soddisfatto di quel che ho fatto; ho risposto bene mentre sul servizio è andata così così. Forse ho avvertito un po’ di nervosismo, la sensazione di essere di nuovo in campo per un torneo mi piace molto… siamo qui da un bel po’ e questa giornata mi è servita. Sono contento di essere a Melbourne e giocare uno Slam, già mi è capitato in passato di giocare così così la prima partita e migliorare poi nella seconda. Spero di fare la stessa cosa qui e di riuscire ad alzare l’asticella. Complessivamente posso essere contento.

Ho avuto una bella dimostrazione di affetto qui a volte non è solo questione di risultati ma del modo in cui ci si comporta in campo e di come ci si interfaccia con le persone fuori . Ho un buon rapporto con tutti e non mi faccio problemi a parlare con le persone, anzi…. mi fa piacere conoscere e capire punti di vista diversi dal mio. Forse mi aiuta anche il fatto di avere un allenatore del posto… Mi fa piacere, in campo sento tutto questo affetto ed è meraviglioso”.

Lo scorso anno ho raggiunto traguardi importanti e nella mia testa credo di essere diverso. Sarà una stagione un po’ diversa ma sono felice di essere in questa posizione anzi, spero di migliorarla. Spero di fare un passo in più rispetto al passato, inoltre sto provando ad inserire cose diverse nel mio gioco, qualche slice in più e cerco di andare più spesso a rete…. ma non posso certo far vedere tutto nella prima partita!”.

INTERVISTA ESCLUSIVA A JANNIK SINNER



ITW ON COURT A JANNIK SINNER



### Prestazioni al Servizio

1. **ACE**:

– J. Sinner: 7

– B. van de Zandschulp: 8

2. **Doppi Falli**:

– J. Sinner: 2

– B. van de Zandschulp: 2

3. **Primo Servizio in Campo**:

– J. Sinner: 58%

– B. van de Zandschulp: 64%

4. **Punti prima al Primo Servizio**:

– J. Sinner: 69%

– B. van de Zandschulp: 65%

5. **Punti sul Secondo Servizio**:

– J. Sinner: 65%

– B. van de Zandschulp: 39%

6. **Servizio più Veloce**:

– J. Sinner: 208 km/h

– B. van de Zandschulp: 217 km/h

7. **Velocità Media del Servizio**:

– J. Sinner: 1° Servizio 191 km/h, 2° Servizio 162 km/h

– B. van de Zandschulp: 1° Servizio 199 km/h, 2° Servizio 161 km/h

### Gioco in Risposta

1. **Palle Break Vinte**:

– J. Sinner: 33% (5/15)

– B. van de Zandschulp: 17% (1/6)

2. **Punti Risposta Vinti**:

– J. Sinner: 42% (45/107)

– B. van de Zandschulp: 31% (27/88)

### Vincenti & Errori

1. **Vincitori (Winners)**:

– J. Sinner: 26

– B. van de Zandschulp: 26

2. **Errori Non Forzati**:

– J. Sinner: 37

– B. van de Zandschulp: 45

3. **Punti Vinti a Rete**:

– J. Sinner: 59% (17/29)

– B. van de Zandschulp: 84% (16/19)

### Vincenti nello Scambio

1. **Vincitori di Dritto**:

– J. Sinner: 3

– B. van de Zandschulp: 8

2. **Colpi a rete**:

– J. Sinner: 5

– B. van de Zandschulp: 5

3. **Altri Colpi** (Approcci, Passanti, Lob, Smash, Drop):

– J. Sinner e B. van de Zandschulp hanno utilizzato una varietà di colpi, ma B. van de Zandschulp è stato più efficace con il dritto.

### Analisi Generale

– **Servizio**: B. van de Zandschulp ha avuto un primo servizio leggermente migliore (sia in termini di percentuale che di efficacia), e un servizio più veloce. Tuttavia, J. Sinner è stato più efficace nella seconda di servizio.

– **Gioco in Risposta**: J. Sinner è stato più efficace nel strappare il servizio e nel vincere i punti in risposta.

– **Errori Non Forzati**: B. van de Zandschulp ha commesso più errori non forzati, che potrebbero essere stati un fattore significativo nella partita.

– **Gioco a Rete**: B. van de Zandschulp è stato più efficace a rete, anche se J. Sinner si è avvicinato alla rete più spesso.

– **Gioco dal Fondo**: B. van de Z andschulp ha mostrato forza con il dritto, indicando un gioco solido dalla linea di fondo.

### Punti Chiave per J. Sinner:

– Prestazione efficace con la seconda di servizio.

– Gioco in risposta forte, vincendo una percentuale più alta di punti

– Minor numero di errori non forzati, indicando un gioco più consistente.

### Punti Chiave per B. van de Zandschulp:

– Primo servizio più forte con una percentuale più alta di ace e servizi più veloci.

– Gioco a rete più efficace, vincendo una percentuale maggiore di punti a rete.

– Più vincente di dritto, suggerendo un forte gioco dalla linea di fondo.

### Aree di Miglioramento:

– **J. Sinner**: Potrebbe concentrarsi sul migliorare l’efficacia della prima di servizio, dato che la percentuale di vincente con la primo servizio è inferiore rispetto al suo avversario.

– **B. van de Zandschulp**: Deve ridurre gli errori non forzati e migliorare la seconda di servizio, che sembra essere un aspetto più debole del suo gioco.