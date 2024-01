Australian Open: Parla Matteo Arnaldi “Ero teso e si è visto ma sono contento di come l’ho gestita” (con le nuove statistiche scritte ed il Video della partita e intervista a bordo campo). Parla anche Lucia Bronzetti che ha avuto anche i crampi

Matteo Arnaldi: “Ero teso e si è visto ma sono contento di come l’ho gestita. Sono arrivato qui due mesi fa e le aspettative c’erano… non mi sarebbe piaciuto perdere al primo turno.

Sono riuscito ad entrare nel match, è stato fondamentale. Mi piace giocare tre su cinque anche per questo motivo, pur perdendo il primo set c’è tanta strada da fare prima di perdere la partita. Nello stesso match ci sono tanti match, e oggi si è visto; nel primo set è stata una partita e nel secondo e terzo è stata un’altra. Da un certo punto di vista sono contento che non sia stato un match semplicissimo, sono entrato bene nel torneo e visto che ho già giocato con un australiano so già cosa aspettarmi nel prossimo turno se dovessi trovare dall’altra parte della rete De Minaur”.

Credo sia uno dei pochi australiani con cui non mi è capitato di allenarmi in queste settimane . È cresciuto molto negli ultimi mesi ma devo dire che ha sempre giocato molto bene, ora forse riesce a capitalizzare meglio le vittorie e le partite. Ha battuto Djokovic, ha vinto con tanti Top 10 e anche a fine 2023 stava giocando ad alto livello. Sarà un avversario tosto ma sono preparato a quello; giochiamo a tennis per vivere match del genere, inoltre sarà su un campo importante e ne sono felice”.

Sarà la stagione delle prime volte di nuovo! Ho giocato il primo main draw agli Australian Open e ho fatto le mie prime apparizioni nei tornei australiani. L’anno inizia sulla falsa riga dello scorso. Sicuramente sarà una stagione importante per mantenere e incrementare quello che ho fatto, ma la affronterò anche con maggiore esperienza. Gli obiettivi ci sono ma ho bisogno di giocare molto per entrare nella mia forma migliore. Devo dire che in queste prime settimane ho già giocato molti match… spero di continuare così per tutta la stagione”.

Lucia Bronzetti: “E’ stata una partita molto combattuta, all’inizio eravamo tese, forse lei molto più di me, ma nel secondo set dal 3-1 sotto ho avuto la chance per andare sopra nel punteggio e vincere la partita. Lì forse è mancato un po’ di coraggio… il coraggio di spingere e andarmi a prendere il punto. Lei è stata solida e poi ha sbagliato anche poco, ma io le ho dato la chance. Nel terzo poi ho avuto anche i crampi; non sono abituata, faccio fatica a gestirli e avevo paura perché ogni volta che spingevo sentivo che si indurivano i muscoli.

In allenamento sto facendo bene, il livello c’è ma devo portarlo poi nella partita. Siamo solo a inizio stagione quindi di occasioni ce ne saranno molte…. spero di imparare dagli errori e fare meglio la prossima volta”.

INTERVISTA ESCLUSIVA A MATTEO ARNALDI



INTERVISTA ESCLUSIVA A LUCIA BRONZETTI



GLI HL DI MATTEO ARNALDI



GL HL DI LUCIA BRONZETTI



### Servizio

– **M. Arnaldi** ha effettuato 16 ace contro 1 di **A. Walton**.

– Arnaldi non ha commesso doppi falli, mentre Walton ne ha fatto uno.

– La percentuale di prime palle in campo è stata del 63% per Arnaldi e del 64% per Walton.

– Arnaldi ha vinto il 72% dei punti sulla prima palla di servizio (52/72), mentre Walton ha vinto il 68% (40/59).

– Sul secondo servizio, Arnaldi ha vinto il 50% dei punti (21/42) e Walton il 45% (15/33).

### Velocità di Servizio

– Il servizio più veloce di Arnaldi è stato di 204 km/h, pari a quello di Walton.

– La media del primo servizio di Arnaldi è stata di 181 km/h contro i 183 km/h di Walton.

– La media del secondo servizio di Arnaldi è stata di 153 km/h, mentre quella di Walton è stata di 145 km/h.

### Colpi Vincenti ed Errori

– Arnaldi ha realizzato 57 colpi vincenti contro i 21 di Walton.

– Arnaldi ha effettuato 4 return vincenti contro 1 di Walton.

– Gli errori non forzati di Arnaldi sono stati 42, mentre Walton ne ha commessi 27.

### Punti Vinti

– Arnaldi ha vinto il 38% dei punti sulle palle break (5/13), Walton il 18% (2/11).

– Arnaldi ha vinto il 58% dei punti a rete (21/36), mentre Walton ha vinto il 72% (18/25).

– Nel gioco di risposta, Arnaldi ha vinto il 40% dei punti (37/92) e Walton il 35% (40/114).

– In totale, Arnaldi ha vinto 110 punti contro i 96 di Walton.

### Gioco da Fondo e a Rete

– Nel gioco da fondo, Arnaldi ha effettuato 17 colpi vincenti contro i 6 di Walton.

– Arnaldi e Walton non hanno effettuato colpi vincenti in avvicinamento alla rete.

– Entrambi hanno effettuato un colpo vincente in passante e un lob.

– Arnaldi ha realizzato 5 colpi vincenti in smash, Walton 2.

– Walton non ha realizzato colpi vincenti in drop shot, mentre Arnaldi non ne ha tentati.

Queste statistiche riflettono una partita equilibrata in alcuni aspetti, con Arnaldi che ha mostrato una maggiore efficacia nei colpi vincenti e un servizio leggermente più potente. Walton ha avuto una leggera superiorità a rete e nel gioco di risposta.