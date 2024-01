Australian Open – Qualificazioni: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel turno decisivo. Cobolli e Zeppieri centrano il main draw. Fuori al turno decisivo Vavassori e Napolitano

Sale a sette il numero degli italiani nel tabellone principale degli Australian Open, con un montepremi record di 86,5 milioni di dollari australiani, che prenderà il via domenica sui campi in cemento di Melbourne Park. Un successo notturno per gli appassionati italiani che hanno visto Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri conquistare la qualificazione.

I due giovani talenti hanno giocato su campi diversi – Zeppieri sul Court 16 e successivamente Cobolli sul 14 – ma il spirito competitivo e l’amicizia che li lega, descritto giovedì da Cobolli su ausopen.com, non è cambiato.

Flavio Cobolli, seconda testa di serie nelle qualificazioni e numero 102 del ranking ATP, ha confermato le aspettative battendo l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, numero 207 ATP, con un solido 6-4, 6-2. Questo segna per Cobolli la prima apparizione nel main draw dello Slam australiano, dopo essere stato fermato al turno decisivo nel 2022 e eliminato al primo turno l’anno scorso.

Giulio Zeppieri, 22enne di Latina e 26esima testa di serie, ha mostrato una prestazione convincente vincendo in due set, 6-3, 6-3, contro l’elvetico Alexander Ritschard, numero 198 ATP. Zeppieri farà così il suo debutto nel tabellone principale dell’Australian Open, migliorando il risultato dell’anno precedente dove era stato eliminato al secondo turno delle qualificazioni.

Il mancino di Latina non è nuovo al successo a Melbourne, avendo raggiunto la semifinale nel torneo junior del 2019, dove fu sconfitto da Lorenzo Musetti, poi campione del torneo.

Non hanno invece raggiunto il tabellone principale gli altri due italiani impegnati nelle qualificazioni: Stefano Napolitano, numero 229 ATP, ha perso in due tie-break contro lo slovacco Lukas Klein, mentre Andrea Vavassori è stato sconfitto dall’ungherese Mate Valkusz con il punteggio di 6-1, 6-4.

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

1° Inc. L. Klein vs S. Napolitano



GS Australian Open L. Klein L. Klein 7 7 S. Napolitano S. Napolitano 6 6 Vincitore: L. klein

GS Australian Open F. Cobolli [2] F. Cobolli [2] 6 6 S. Rodriguez Taverna S. Rodriguez Taverna 4 2 Vincitore: F. Cobolli

GS Australian Open A. Ritschard A. Ritschard 3 3 G. Zeppieri [26] G. Zeppieri [26] 6 6 Vincitore: G. Zeppieri

GS Australian Open A. Vavassori A. Vavassori 1 4 M. Valkusz M. Valkusz 6 6 Vincitore: M. Valkusz

