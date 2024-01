Australian Open: Il Tabellone Principale Maschile. Sette azzurri al via (con tutti i qualificati)

Matteo Berrettini torna a Melbourne per l’Australian Open 2024, e il sorteggio non poteva essere più esaltante: il tennista romano esordirà contro Stefanos Tsitsipas in quello che è già stato etichettato come il primo turno più glamour del torneo.

Il numero 125 del mondo, Berrettini, è fuori dalla Top 100 per la prima volta dopo cinque anni. Con la semifinale del 2022 come suo miglior risultato all’Australian Open, Berrettini si trova ora di fronte alla sfida di ricreare le emozioni di un grande match contro il numero 7 del mondo, Tsitsipas. Tuttavia, la storia non è dalla sua parte: Berrettini ha perso tutti e quattro i loro incontri precedenti a tutti i livelli.

In quella che si prospetta come una sezione italiana del tabellone, troviamo anche Lorenzo Musetti, testa di serie numero 25, che inizia il suo torneo contro il francese Benjamin Bonzi. Musetti non ha mai vinto una partita nel tabellone principale dell’Australian Open, ma conduce 2-1 nei confronti diretti contro Bonzi, con entrambe le vittorie risalenti al 2019.

Jannik Sinner, numero 4 ATP, è alla sua quinta partecipazione all’Australian Open, con un quarto di finale nel 2022 come suo miglior risultato. Inizia il suo percorso contro l’olandese Botic Van de Zandschulp, numero 59, in un primo incontro in carriera tra i due. Il suo tabellone prevede possibili scontri con Sebastian Baez al terzo turno, Karen Khachanov all’ottavo e potenzialmente Andrey Rublev nei quarti di finale.

Lorenzo Sonego, numero 46 mondiale, partecipa all’Australian Open per la sesta volta, mai andato oltre il terzo turno. Inizia il suo torneo contro il britannico Daniel Evans, numero 40, contro il quale ha un record positivo di 2-0.

Infine, Matteo Arnaldi fa il suo debutto nel tabellone principale dell’Australian Open contro l’australiano Adam Walton, numero 176. Arnaldi, numero 41 mondiale, si trova di fronte a un’opportunità unica nel suo primo main draw a Melbourne.

Si sono aggiunti anche Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri che sono approdati questa notte nel tabellone principale dopo aver passato le qualificazioni.

(1) N. Djokovicvs (Q) D. PrizmicA. Popyrinvs (WC) M. PolmansY. Hanfmannvs G. MonfilsA. Murrayvs (30) T. Etcheverry

(20) A. Mannarino vs S. Wawrinka

A. Shevchenko vs J. Munar

C. O’Connell vs C. Garin

R. Bautista Agut vs (16) B. Shelton

(12) T. Fritz vs F. Diaz Acosta

R. Carballes Baena vs B. Gojo

F. Marozsan vs M. Cilic

(Q) D. Sweeny vs (22) F. Cerundolo

(25) L. Musetti vs B. Bonzi

(WC) J. Duckworth vs L. Van Assche

A. Vukic vs J. Thompson

M. Berrettini vs (7) S. Tsitsipas

(4) J. Sinner vs B. van de Zandschulp

(Q) J. de Jong vs P. Cachin

D. Galan vs (WC) J. Kubler

J. Wolf vs (26) S. Baez

(17) F. Tiafoe vs B. Coric

T. Machac vs (LL) S. Mochizuki

A. Tabilo vs (Q) A. Kovacevic

D. Altmaier vs (15) K. Khachanov

(10) A. de Minaur vs M. Raonic

M. Arnaldi vs (WC) A. Walton

P. Kotov vs A. Rinderknech

(Q) F. Cobolli vs (18) N. Jarry

(29) S. Korda vs (Q) V. Kopriva

Q. Halys vs (Q) L. Harris

C. Eubanks vs T. Daniel

T. Seyboth Wild vs (5) A. Rublev

(8) H. Runevs Y. NishiokaL. Djerevs (WC) A. CazauxA. Filsvs J. VeselyR. Safiullinvs (28) T. Griekspoor

(21) U. Humbert vs (Q) D. Goffin

Z. Zhang vs F. Coria

D. Shapovalov vs (Q) J. Mensik

(Q) O. Jasika vs (9) H. Hurkacz

(13) G. Dimitrov vs M. Fucsovics

S. Ofner vs T. Kokkinakis

M. Marterer vs N. Borges

C. Lestienne vs (23) A. Davidovich Fokina

(27) F. Auger-Aliassime vs D. Thiem

A. Muller vs (Q) H. Grenier

(WC) P. Kypson vs E. Ruusuvuori

(Q) T. Atmane vs (3) D. Medvedev

(6) A. Zverev vs D. Koepfer

S. Kwon vs (Q) L. Klein

(WC) J. McCabe vs A. Michelsen

B. Zapata Miralles vs (32) J. Lehecka

(19) C. Norrie vs J. Varillas

D. Lajovic vs (Q) G. Zeppieri

M. Purcell vs (Q) M. Valkusz

A. Ramos-Vinolas vs (11) C. Ruud

(14) T. Paul vs G. Barrere

M. Giron vs J. Draper

M. Kecmanovic vs Y. Watanuki

R. Hijikata vs (24) J. Struff

(31) A. Bublik vs (Q) S. Nagal

M. McDonald vs (WC) J. Shang

D. Evans vs L. Sonego

R. Gasquet vs (2) C. Alcaraz