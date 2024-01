De Minuar batte anche Zverev in United Cup, lunedì sarà nella top10

“On Fire”! Non c’è altro modo per definire l’incredibile partenza nel 2024 di Alex de Minaur. In United Cup “Demon” sta mietendo una dopo l’altra vittorie davvero prestigiose: nell’evento a squadre che inaugura la stagione ha sconfitto in singolare tre top10, Fritz, Djokovic e oggi Zverev. Grandi successi che gli consentono di accumulare punti ATP decisivi al suo ingresso in top 10 da lunedì prossimo, suo miglior piazzamento in carriera.

Nella sfida Australia – Germania, Alex ha sconfitto il due volte campione delle Finals Zverev per 5-7 6-3 6-4, esaltando il pubblico di casa per la sua determinazione, velocità in campo ed aggressività.

“Adoro giocare in casa. Grazie ragazzi!” ha detto De Minaur a caldo salutando il pubblico della Ken Rosewall Arena. “L’ho già detto, ma ogni volta che scendo in campo qui è una sensazione speciale. Questo è il mio campo preferito in tutto il mondo e ogni volta che esco qui mi viene la pelle d’oca. Adoro essere qui e sono molto grato per tutto il supporto.”

Won in STYLE 💪🇦🇺@alexdeminaur defeats Zverev 5-7 6-3 6-4 in his 3rd Top 10 win of the week to force a mixed doubles decider with Germany in the #UnitedCup! pic.twitter.com/nNlF3xKDk9 — Tennis TV (@TennisTV) January 6, 2024

De Minaur riporta un australiano nella Top10 ATP dai tempi di Lleyton Hewitt (2006). Così Alex commentato il raggiungimento di questo prestigioso risultato: “È ciò per cui ho lavorato così duramente. È un’altra pietra miliare. Ma il lavoro non è finito. Mi godrò quest’estate australiana, questo è certo”.

L’aver battuto Djokovic nel torneo ha regalato al “canguro” anche la sua prima vittoria in carriera contro un n.1 al mondo.

De Minaur arriverà in grandissima forma agli Australian Open. Occhio a “Demon”, sarà certamente uno degli outsider più pericolosi per i big…

Marco Mazzoni