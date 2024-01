ATP 250 Brisbane: Matteo Arnaldi vince una gran battaglia contro Marton Fucsovics. L’azzurro annulla anche un match point ed accede al secondo turno

Matteo Arnaldi ha raggiunto gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Brisbane, superando l’ungherese Marton Fucsovics, numero 59 del mondo, in una battaglia mozzafiato che si è conclusa con il punteggio di 6-7 (5), 6-4, 7-6 (7). La partita, estesa su due giorni a causa di un’interruzione dovuta alla pioggia, ha visto Arnaldi ribaltare lo svantaggio iniziale e imporsi in un match di 3 ore e 9 minuti.

Il primo giorno di gioco si era concluso con Fucsovics in vantaggio, ma Arnaldi ha dimostrato una forza mentale eccezionale per rientrare in partita. L’italiano ha esibito una gamma completa delle sue abilità, giocando i punti cruciali con grande maestria e resistenza, riuscendo a prevalere sul suo avversario in un incontro estenuante.

Arnaldi ora si prepara per la sfida contro lo slovacco Lukas Klein, numero 170 del mondo, che ha sorpreso l’argentino Sebastian Baez con un 4-6, 6-3, 6-4. La vittoria di Arnaldi segna non solo un avanzamento nel torneo, ma anche una testimonianza della sua tenacia e del suo talento in crescita sul palcoscenico mondiale.

Secondo Set: Una Rimonta Carica di Emozioni

La ripresa del gioco è stata ritardata dalla pioggia, una sfida aggiuntiva in uno scenario già carico di tensione. Arnaldi, nonostante qualche altalena di prestazioni, ha dimostrato momenti di brillantezza. Il punto di svolta è arrivato nell’ottavo e nel nono gioco, quando Fucsovics aveva la possibilità di chiudere la partita. Arnaldi ha mostrato una resistenzaa eccezionale, annullando due palle break cruciali e guadagnando il set per 6-4.

Terzo Set: Una Battaglia fino all’Ultimo Punto

Il servizio ha dominato il terzo set, con entrambi i giocatori che hanno trovato soluzioni efficaci nei momenti critici. Fucsovics, in particolare, si è distinto in alcune giocate di grande intensità. Il tie-break era inevitabile, e qui Arnaldi ha brillato. Nonostante un inizio falloso da parte di Fucsovics, che ha portato Arnaldi sul 5-2, la tensione era palpabile. Sul 5-5, la sfida era punto a punto. Arnaldi, dimostrando coraggio e qualità superiori, ha cancellato un match point e ha chiuso il match poi per 9-7.

Arnaldi ha terminato la partita con 6 ace, un’impressionante percentuale del 73% di punti vinti con la prima di servizio e del 70% con la seconda. Nonostante una percentuale relativamente bassa di prime palle in campo (54%), ha mantenuto un solido rapporto vincenti/errori non forzati di 21/16.

ATP Brisbane Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 7 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 7 4 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Arnaldi 🇮🇹 vs Fucsovics 🇭🇺

– **Ace:** Arnaldi: 6, Fucsovics: 11

– **Doppie Fallo:** Arnaldi: 2, Fucsovics: 1

– **Prima Servizio:** Arnaldi: 66/122 (54%), Fucsovics: 61/101 (60%)

– **Punti Vinti con il Primo Servizio:** Arnaldi: 48/66 (73%), Fucsovics: 47/61 (77%)

– **Punti Vinti con il Secondo Servizio:** Arnaldi: 39/56 (70%), Fucsovics: 30/40 (75%)

– **Punti Salvati sul Break:** Arnaldi: 2/2 (100%), Fucsovics: 1/2 (50%)

– **Giochi di Servizio Giocati:** Arnaldi: 17, Fucsovics: 17

Statistiche in Risposta:

– **Punti Vinti sulla Prima di Servizio Avversaria:** Arnaldi: 14/61 (23%), Fucsovics: 18/66 (27%)

– **Punti Vinti sulla Seconda di Servizio Avversaria:** Arnaldi: 10/40 (25%), Fucsovics: 17/56 (30%)

– **Break Point Convertiti:** Arnaldi: 1/2 (50%), Fucsovics: 0/2 (0%)

– **Giochi in risposta Giocati:** Arnaldi: 17, Fucsovics: 17

**Statistiche Punti:**

– **Punti Vinti alla Rete:** Arnaldi: 17/22 (77%), Fucsovics: 12/19 (63%)

– **Vincitori (Winners):** Arnaldi: 24, Fucsovics: 24

– **Errori Non Forzati:** Arnaldi: 16, Fucsovics: 13

– **Punti Vinti al Servizio:** Arnaldi: 87/122 (71%), Fucsovics: 77/101 (76%)

– **Punti Vinti in Risposta** Arnaldi: 24/101 (24%), Fucsovics: 35/122 (29%)

– **Punti Totali Vinti:** Arnaldi: 111/223 (50%), Fucsovics: 112/223 (50%)

**Velocità di Servizio:**

– **Velocità Massima:** Arnaldi: 207 km/h (128 mph), Fucsovics: 207 km/h (128 mph)

– **Velocità Media Prima Servizio:** Arnaldi: 184 km/h (114 mph), Fucsovics: 201 km/h (124 mph)

– **Velocità Media Seconda Servizio:** Arnaldi: 160 km/h (99 mph), Fucsovics: 155 km/h (96 mph)

Queste statistiche mostrano un match estremamente equilibrato in termini di punti totali vinti, con un leggero vantaggio per Fucsovics al servizio e un equilibrio nei punti vinti in risposta.





Marco Rossi