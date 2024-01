ITF Nonthaburi e Arcadia: I Main Draw

ITF NONTHABURI(Tha 50k cemento outdoor)

[1] YeXin Ma vs Maja Chwalinska

Katarina Kozarov vs Patcharin Cheapchandej

Punnin Kovapitukted vs Ksenia Zaytseva

Ena Koike vs [8] Haruka Kaji

[4] Dalila Jakupovic vs Sapfo Sakellaridi

En Shuo Liang vs Sayaka Ishii

Sohyun Park vs Aoi Ito

Diana Marcinkevica vs [5] Antonia Ruzic

[6] Mananchaya Sawangkaew vs Ena Shibahara

Salakthip Ounmuang vs Thasaporn Naklo

Kyoka Okamura vs Peangtarn Plipuech

Catherine Harrison vs [3] Lanlana Tararudee

[7] Berfu Cengiz vs Fernanda Contreras

Chia Yi Tsao vs Anastasia Kulikova

Sara Saito vs Ekaterina Maklakova

Katie Swan vs [2] Margaux Rouvroy

[1] Hanna Changvs Stephanie Judith VisscherEllie Douglasvs TBDMary Stoianavs TBDSofia Shapatavavs [8] Fangran Tian

[4] Sophie Chang vs Reese Brantmeier

Mayuka Aikawa vs TBD

Iva Jovic vs Maegan Manasse

Paris Corley vs [5] Ashley Lahey

[7] Haley Giavara vs Olivia Lincer

Kimmi Hance vs Olivia Center

Kate Fakih vs TBD

[3] Victoria Hu vs TBD

[6] Fiona Crawley vs Thea Frodin

TBD vs TBD

Ava Markham vs TBD

Lisa Zaar vs [2] Liv Hovde