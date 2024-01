ATP 250 Brisbane e WTA 500 Brisbane: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Matteo Arnaldi. Lucia Bronzetti avanza a Brisbane, superando Ashlyn Krueger in due set. In campo Nadal (LIVE)

Lucia Bronzetti ha ottenuto una vittoria significativa contro la statunitense Ashlyn Krueger, con il punteggio di 6-4, 7-5, nel primo turno del prestigioso torneo WTA 500 di Brisbane.

Il match, iniziato ieri e interrotto a causa delle condizioni climatiche, aveva lasciato Bronzetti in vantaggio dopo aver vinto il primo set, ma in svantaggio nel secondo. Al momento della sospensione, il punteggio era di 6-4, 2-3, con Krueger in vantaggio. La partita, che aveva totalizzato due ore di gioco, è ripresa oggi con Krueger al servizio.

Nonostante le difficoltà iniziali nel secondo set, Bronzetti ha dimostrato una buona tenacia. Dopo aver perso il suo servizio all’inizio del set, ha lottato per rimanere in partita, recuperando dal 15-30 e mancando due occasioni di controbreak. Il momento decisivo è arrivato quando Krueger serviva per il set ma è stata brekkata da Bronzetti, che ha poi mantenuto il suo servizio, portando il punteggio sul 6-5.

Nel finale, Lucia ha sfruttato i tre match point consecutivi, sigillando la vittoria al terzo match point utile con un 7-5 nel secondo set. La partita di oggi ha aggiunto 35 minuti al conteggio totale,

Le statistiche mostrano un netto vantaggio per Bronzetti, che ha conquistato 87 punti contro i 76 di Krueger. La giocatrice italiana ha sfruttato 5 delle 16 opportunità di break, mentre Krueger ha lottato con la sua seconda di servizio, guadagnando solo 10 punti su 33 e commettendo 10 doppi falli nel corso della partita.

Con questa vittoria, Bronzetti si prepara per una sfida ancora più grande nel secondo turno, dove affronterà la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding. Questo match rappresenta un’opportunità significativa per l’azzurra di dimostrare la sua abilità contro una delle migliori giocatrici del mondo.

ATP Brisbane Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 7 6 Sebastian Korda [5] Sebastian Korda [5] 5 4 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Korda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 ace 5-3 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Korda 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Korda 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 S. Korda 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Korda 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 3-5 → 4-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. Yannick Hanfmannvs [5] Sebastian Korda

2. [14] Sofia Kenin vs [WC] Arina Rodionova (non prima ore: 03:30)



WTA Brisbane Sofia Kenin [14] • Sofia Kenin [14] 0 5 6 0 Arina Rodionova Arina Rodionova 0 7 7 0 Vincitore: Rodionova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sofia Kenin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 6*-7 7-7* 7-8* 6-6 → 6-7 Arina Rodionova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Arina Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Arina Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Arina Rodionova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Arina Rodionova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Arina Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Arina Rodionova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Arina Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Arina Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Arina Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Arina Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Arina Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Anna Kalinskaya vs [8] Victoria Azarenka



WTA Brisbane Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 0 1 6 0 Victoria Azarenka [8] • Victoria Azarenka [8] 0 6 7 0 Vincitore: Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Azarenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 5-5* 5-6* 6*-6 6*-7 7-7* 7-8* 8*-8 8*-9 6-6 → 6-7 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Victoria Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Anna Kalinskaya 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Victoria Azarenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Anna Kalinskaya 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Victoria Azarenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [Q] Dominic Thiem vs [WC] Rafael Nadal (non prima ore: 09:30)



ATP Brisbane Dominic Thiem • Dominic Thiem 0 4 Rafael Nadal Rafael Nadal 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Thiem 4-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. [WC] Kimberly Birrell vs [Q] Olivia Gadecki (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Linda Noskova vs [Q] Timea Babos



WTA Brisbane Linda Noskova Linda Noskova 5 7 7 Timea Babos Timea Babos 7 6 6 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Timea Babos 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Timea Babos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Timea Babos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Timea Babos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Timea Babos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Timea Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6* 7-6* 7*-7 8*-7 8-8* 9-8* 6-6 → 7-6 Linda Noskova 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Timea Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Timea Babos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Timea Babos 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Timea Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Timea Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Timea Babos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Timea Babos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Timea Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Linda Noskova 15-0 30-0 3-4 → 4-4 Timea Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Timea Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Timea Babos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 0-1 → 1-1 Timea Babos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Matteo Arnaldi vs Marton Fucsovics (non prima ore: 03:00)



ATP Brisbane Matteo Arnaldi • Matteo Arnaldi 40 6 6 0 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 30 7 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Thanasi Kokkinakis vs [WC] Rinky Hijikata



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Alex Michelsen vs [4] Ugo Humbert



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Hailey Baptiste vs Danielle Collins



Il match deve ancora iniziare

6. Mirra Andreeva vs [4] Liudmila Samsonova



Il match deve ancora iniziare

Show Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Lukas Klein vs [6] Sebastian Baez



ATP Brisbane Lukas Klein Lukas Klein 4 6 6 Sebastian Baez [6] Sebastian Baez [6] 6 3 4 Vincitore: Klein Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Klein 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Klein 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Klein 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Klein 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 L. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Klein 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-3 → 6-3 S. Baez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 L. Klein 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Klein 0-15 df 0-30 0-40 3-1 → 3-2 S. Baez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 L. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Klein 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 L. Klein 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Klein 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Klein 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 L. Klein 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Lucia Bronzetti vs Ashlyn Krueger (non prima ore: 03:00)



WTA Brisbane Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 6 7 0 Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 0 4 5 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [8] Aslan Karatsev vs [WC] Jason Kubler



ATP Brisbane Aslan Karatsev [8] Aslan Karatsev [8] 0 4 Jason Kubler • Jason Kubler 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Kubler 4-5 A. Karatsev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 4-5 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-0 → 2-1 J. Kubler 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [Q] Zeynep Sonmez vs Clara Burel



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Julia Riera vs Viktoriya Tomova



Il match deve ancora iniziare

6. [6] Veronika Kudermetova vs Anna Karolina Schmiedlova



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. J.J. Wolf vs [Q] James Duckworth



ATP Brisbane J.J. Wolf J.J. Wolf 3 4 James Duckworth James Duckworth 6 6 Vincitore: Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-2 → 1-2 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Wolf 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Duckworth 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-3 → 1-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 ace 0-2 → 0-3 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 J. Duckworth 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [7] Tomas Martin Etcheverry vs [Q] Tomas Machac



ATP Brisbane Tomas Martin Etcheverry [7] • Tomas Martin Etcheverry [7] 40 7 5 Tomas Machac Tomas Machac 40 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Machac 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-3 → 1-3 T. Machac 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-1 → 0-2 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Machac 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Machac 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Magda Linette / Bernarda Pera vs [OSE] Fang-Hsien Wu / Lin Zhu



WTA Brisbane Magda Linette / Bernarda Pera Magda Linette / Bernarda Pera 0 0 Fang-Hsien Wu / Lin Zhu Fang-Hsien Wu / Lin Zhu 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. [WC] Daria Kasatkina / Daria Saville vs [2] Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos



Il match deve ancora iniziare

5. Ekaterina Alexandrova / Anna Kalinskaya vs Tereza Mihalikova / Yifan Xu (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Greet Minnen / Heather Watson vs Caroline Dolehide / Peyton Stearns



WTA Brisbane Greet Minnen / Heather Watson Greet Minnen / Heather Watson 0 6 7 0 Caroline Dolehide / Peyton Stearns Caroline Dolehide / Peyton Stearns 0 4 6 0 Vincitore: Minnen / Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6* 7-6* 7*-7 7*-8 8-8* 9-8* 6-6 → 7-6 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 Caroline Dolehide / Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Caroline Dolehide / Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 40-0 2-5 → 3-5 Caroline Dolehide / Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Caroline Dolehide / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-3 → 1-3 Caroline Dolehide / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Caroline Dolehide / Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Caroline Dolehide / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Caroline Dolehide / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Caroline Dolehide / Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Caroline Dolehide / Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Caroline Dolehide / Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [8] Eri Hozumi / Makoto Ninomiya vs [OSE] Anastasia Potapova / Yana Sizikova



Il match deve ancora iniziare

3. Jordan Thompson vs Aleksandar Vukic



ATP Brisbane Jordan Thompson • Jordan Thompson 0 6 5 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 0 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Thompson 5-2 A. Vukic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-1 → 5-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 4-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-0 → 4-0 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-0 → 2-0 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Vukic 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-1 → 5-2 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Cristina Bucsa / Alexandra Panova vs Naiktha Bains / Oksana Kalashnikova



Il match deve ancora iniziare

5. [OSE] Sofia Kenin / Asia Muhammad vs [OSE] Ashlyn Krueger / Sloane Stephens (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Li Tu vs Daniel Altmaier



ATP Brisbane Li Tu Li Tu 6 6 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 7 7 Vincitore: Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 L. Tu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 L. Tu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Tu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Tu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 L. Tu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Tu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* ace 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 D. Altmaier 15-0 30-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 L. Tu 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Tu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Tu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Tu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Tu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Altmaier 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 L. Tu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Romain Arneodo / Sam Weissborn vs [PR] Marcus Daniell / Michael Venus



ATP Brisbane Romain Arneodo / Sam Weissborn • Romain Arneodo / Sam Weissborn 0 6 1 Marcus Daniell / Michael Venus Marcus Daniell / Michael Venus 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Arneodo / Weissborn 1-0 M. Daniell / Venus 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Arneodo / Weissborn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Daniell / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 4-3 → 5-3 M. Daniell / Venus 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 M. Daniell / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Daniell / Venus 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Daniell / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 0-1

3. Maxime Cressy / Marton Fucsovics vs Andreas Mies / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] James Duckworth / Christopher O’Connell vs Matteo Arnaldi / Tomas Martin Etcheverry



Il match deve ancora iniziare