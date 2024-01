ATP 250 Brisbane e WTA 500 Brisbane: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti. Nella mattinata italiana in campo Nadal (LIVE)

ATP 250 e WTA 500 Brisbane (🇦🇺 Australia) – 1° Turno M F – 2° Turno F – hard

Il match deve ancora iniziare

1. Yannick Hanfmannvs [5] Sebastian Korda

2. [14] Sofia Kenin vs [WC] Arina Rodionova (non prima ore: 03:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Anna Kalinskaya vs [8] Victoria Azarenka



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Dominic Thiem vs [WC] Rafael Nadal (non prima ore: 09:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Kimberly Birrell vs [Q] Olivia Gadecki (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Linda Noskova vs [Q] Timea Babos



Il match deve ancora iniziare

2. Matteo Arnaldi vs Marton Fucsovics (non prima ore: 03:00)



ATP Brisbane Matteo Arnaldi • Matteo Arnaldi 15 6 0 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 0 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Arnaldi 15-0 0-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Thanasi Kokkinakis vs [WC] Rinky Hijikata



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Alex Michelsen vs [4] Ugo Humbert



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Hailey Baptiste vs Danielle Collins



Il match deve ancora iniziare

6. Mirra Andreeva vs [4] Liudmila Samsonova



Il match deve ancora iniziare

Show Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Lukas Klein vs [6] Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

2. Lucia Bronzetti vs Ashlyn Krueger (non prima ore: 03:00)



WTA Brisbane Lucia Bronzetti • Lucia Bronzetti 0 6 2 Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 0 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Lucia Bronzetti 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [8] Aslan Karatsev vs [WC] Jason Kubler



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Zeynep Sonmez vs Clara Burel



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Julia Riera vs Viktoriya Tomova



Il match deve ancora iniziare

6. [6] Veronika Kudermetova vs Anna Karolina Schmiedlova



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. J.J. Wolf vs [Q] James Duckworth



Il match deve ancora iniziare

2. [7] Tomas Martin Etcheverry vs [Q] Tomas Machac



Il match deve ancora iniziare

3. Magda Linette / Bernarda Pera vs [OSE] Fang-Hsien Wu / Lin Zhu



WTA Brisbane Magda Linette / Bernarda Pera Magda Linette / Bernarda Pera 0 0 Fang-Hsien Wu / Lin Zhu Fang-Hsien Wu / Lin Zhu 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. [WC] Daria Kasatkina / Daria Saville vs [2] Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos



Il match deve ancora iniziare

5. Ekaterina Alexandrova / Anna Kalinskaya vs Tereza Mihalikova / Yifan Xu (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Greet Minnen / Heather Watson vs Caroline Dolehide / Peyton Stearns



Il match deve ancora iniziare

2. [8] Eri Hozumi / Makoto Ninomiya vs [OSE] Anastasia Potapova / Yana Sizikova



Il match deve ancora iniziare

3. Jordan Thompson vs Aleksandar Vukic



Il match deve ancora iniziare

4. Cristina Bucsa / Alexandra Panova vs Naiktha Bains / Oksana Kalashnikova



Il match deve ancora iniziare

5. [OSE] Sofia Kenin / Asia Muhammad vs [OSE] Ashlyn Krueger / Sloane Stephens (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Li Tu vs Daniel Altmaier



Il match deve ancora iniziare

2. Romain Arneodo / Sam Weissborn vs [PR] Marcus Daniell / Michael Venus



ATP Brisbane Romain Arneodo / Sam Weissborn Romain Arneodo / Sam Weissborn 0 0 Marcus Daniell / Michael Venus Marcus Daniell / Michael Venus 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Maxime Cressy / Marton Fucsovics vs Andreas Mies / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] James Duckworth / Christopher O’Connell vs Matteo Arnaldi / Tomas Martin Etcheverry



Il match deve ancora iniziare