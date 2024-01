Combined Brisbane: Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti fermati dalla pioggia e riprenderanno domani (con il programma completo). Out Shelton. VInce la Osaka. Nadal in campo domani mattina nella sessione serale

Mentre il mondo festeggiava l’arrivo del nuovo anno, per i tennisti italiani Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti è stato un Capodanno di impegno e sfortuna a causa del maltempo. Entrambi hanno affrontato momenti cruciali nei loro incontri a Brisbane, ma la pioggia ha avuto l’ultima parola, costringendo alla sospensione dei match.

Arnaldi, impegnato nel torneo ATP 250 di Brisbane, stava affrontando un’avvincente sfida contro l’ungherese Marton Fucsovics. Nonostante una battaglia serrata, il ligure ha ceduto il primo set al tie-break, con Fucsovics che ha strappato il servizio decisivo sul 5-5. Con il punteggio di 1-0 a sfavore di Arnaldi nella seconda frazione, la pioggia ha interrotto il match proprio mentre il tennista italiano era in vantaggio 15-0 nel proprio turno di battuta.

Per Lucia Bronzetti, la situazione sembrava più favorevole nel torneo WTA 500. La tennista era in vantaggio contro l’americana Ashlyn Krueger, avendo conquistato il primo set per 6-4. Tuttavia, Krueger aveva appena realizzato un break nella seconda frazione, portandosi sul 3-2 e preparandosi a servire quando la pioggia ha messo fine alla giornata di gioco.

I due incontri sono stati quindi rinviati a martedì 2 gennaio. Arnaldi cercherà di rimontare e riscattarsi, mentre Bronzetti dovrà difendersi dai tentativi di Krueger di ribaltare l’esito del match.

Nel frattempo, il primo giorno del 2024 ha già regalato la sua prima sorpresa: la sconfitta dello statunitense Ben Shelton contro il russo Roman Safiullin in un match combattuto terminato 6-3, 6-7(5), 6-3. Altro evento degno di nota è stato il ritorno agonistico della campionessa giapponese Naomi Osaka dopo la maternità, che ha visto la sua vittoria sulla tedesca Korpatsch con il punteggio di 6-3, 7-6(9).

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yannick Hanfmann vs [5] Sebastian Korda

2. [14] Sofia Kenin vs [WC] Arina Rodionova (non prima ore: 03:30)

3. Anna Kalinskaya vs [8] Victoria Azarenka

4. [Q] Dominic Thiem vs [WC] Rafael Nadal (non prima ore: 09:30)

5. [WC] Kimberly Birrell vs [Q] Olivia Gadecki (non prima ore: 11:00)

Show Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Linda Noskova vs [Q] Timea Babos

2. Matteo Arnaldi vs Marton Fucsovics (non prima ore: 03:00)

3. Thanasi Kokkinakis vs [WC] Rinky Hijikata

4. [Q] Alex Michelsen vs [4] Ugo Humbert

5. [Q] Hailey Baptiste vs Danielle Collins

6. Mirra Andreeva vs [4] Liudmila Samsonova

Show Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Lukas Klein vs [6] Sebastian Baez

2. Lucia Bronzetti vs Ashlyn Krueger (non prima ore: 03:00)

3. [8] Aslan Karatsev vs [WC] Jason Kubler

4. [Q] Zeynep Sonmez vs Clara Burel

5. [Q] Julia Riera vs Viktoriya Tomova

6. [6] Veronika Kudermetova vs Anna Karolina Schmiedlova

Court 10 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. J.J. Wolf vs [Q] James Duckworth

2. [7] Tomas Martin Etcheverry vs [Q] Tomas Machac

3. Magda Linette / Bernarda Pera vs [OSE] Fang-Hsien Wu / Lin Zhu

4. [WC] Daria Kasatkina / Daria Saville vs [2] Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos

5. Ekaterina Alexandrova / Anna Kalinskaya vs Tereza Mihalikova / Yifan Xu (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 14 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Greet Minnen / Heather Watson vs Caroline Dolehide / Peyton Stearns

2. [8] Eri Hozumi / Makoto Ninomiya vs [OSE] Anastasia Potapova / Yana Sizikova

3. Jordan Thompson vs Aleksandar Vukic

4. Cristina Bucsa / Alexandra Panova vs Naiktha Bains / Oksana Kalashnikova

5. [OSE] Sofia Kenin / Asia Muhammad vs [OSE] Ashlyn Krueger / Sloane Stephens (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 6 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Li Tu vs Daniel Altmaier

2. Romain Arneodo / Sam Weissborn vs [PR] Marcus Daniell / Michael Venus

3. Maxime Cressy / Marton Fucsovics vs Andreas Mies / John-Patrick Smith

4. [WC] James Duckworth / Christopher O’Connell vs Matteo Arnaldi / Tomas Martin Etcheverry





Marco Rossi