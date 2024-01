Altalena di emozioni a Canberra: Nardi a sorpresa perde dal n.1108 del mondo, Vavassori e Gigante volano nel Main Draw. Brancaccio subito eliminato a Noumea

Nel torneo Challenger di Canberra, l’italiano Luca Nardi è stato eliminato al primo turno. Nardi, numero 118 del mondo, ha ceduto in due set (6-4, 6-1) al giovane Pavle Marinkov, classificato al numero 1108 a livello mondiale. Tuttavia, ci sono state notizie positive per l’Italia con la qualificazione di Andrea Vavassori e Matteo Gigante al tabellone principale. Vavassori, numero 157 del ranking, ha superato Abdullah Shelbayh con un punteggio di 6-2, 6-4, mentre Gigante, numero 181, ha battuto l’australiano Matthew Dellavedova per 6-1, 6-2.

Al primo turno Vavassori incontrerà per la prima volta l’indiano Sumit Nagal, numero 138. Chi vince potrebbe incrociare al secondo turno la prima testa di serie del torneo, Dominik Koepfer. Gigante, invece, incontrerà Emilio Nava, numero 147, per la prima volta. Chi vince sfiderà Marinkov.

🇦🇺 Challenger Canberra – hard

1T Marinkov – Nardi (0-0) ore 00:00



TDQ Gigante – Dellavedova (0-0) ore 00:00



TDQ Vavassori – Shelbayh (0-0) 2 incontro dalle ore 00:00



1T Harper/Winter – Maestrelli/Vavassori (0-0) 4 incontro dalle ore 00:00



Raoul Brancaccio, campione in carica dell’Open SIFA Nouvelle-Calédonie, un torneo Challenger 100 a Noumea, ha iniziato il 2024 con una sconfitta. Brancaccio, numero 195 del mondo, ha perso contro il francese Titouan Droguet, numero 161 nel ranking, con il punteggio di 6-3, 0-6, 6-4. Questo risultato rappresenta una partenza difficile per Brancaccio, che aveva precedentemente vinto il torneo, seguendo le orme di un altro italiano, Flavio Cipolla, vincitore nel 2008.

🇳🇨 Challenger Noumea – hard

1T Brancaccio – Droguet (0-0) 2 incontro dalle ore 06:00



Marco Rossi