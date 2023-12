Rafael Nadal a Brisbane: Un ritorno carico di speranza e dubbi (con la sintesi del match Thiem vs Zeppieri)

Rafael Nadal, la leggenda del tennis spagnola, ha condiviso pensieri profondi e riflessivi sulla sua carriera e sul suo futuro nel mondo del tennis in vista del suo ritorno al ATP Brisbane 2024. Dopo un anno difficile a causa di gravi infortuni, Nadal non nasconde le proprie incertezze ma al contempo rinnova il suo amore per il tennis.

Al primo turno del torneo di Brisbane sfiderà Dominic Thiem che questa notte ha superato le qualificazioni battendo il nostro Giulio Zeppieri.

Un Ritorno Non Scontato

Nadal, durante la conferenza stampa di oggi a Brisbane, ha parlato apertamente della possibilità di ritiro, pur esprimendo il desiderio di darsi un’altra opportunità nel mondo del tennis, uno sport che ha continuato ad amare anche nei momenti più difficili. Il suo ritorno è segnato da un mix di speranza ed incertezza, poiché, nonostante un impegno titanico per tornare in forma, il suo fisico ha subito anni di massima esigenza.

La Lunga Battaglia con gli Infortuni

Nadal ha descritto il suo difficile anno, caratterizzato da frustrazioni e interventi chirurgici, necessari per il suo ritorno in campo. “Non sapevo che avrei dovuto passare per il quirófano. Mi è stato detto che se mi fossi ritirato dal tennis, non avrei avuto bisogno dell’operazione, ma per tornare a giocare, era necessaria. Ho scelto di tornare a sentirmi un tennista”, ha affermato Nadal.

Le Parole di Andy Murray e le Aspettative di Nadal

Dopo essersi allenato con Andy Murray, Nadal ha risposto con ironia ai commenti positivi del collega britannico, sottolineando come sia difficile prevedere le proprie prestazioni in gara dopo un lungo periodo di assenza. “Non ho le aspettative di prima, è difficile prevedere come andranno le cose, ma ora mi sento pronto per la competizione”, ha detto Nadal.

Il Caso Naomi Osaka: Differenze e Determinazione

Parlando della situazione di Naomi Osaka, Nadal ha sottolineato una chiara differenza: mentre Osaka ha perso per un periodo la passione per il tennis, lui non ha mai smesso di essere motivato. Ha ammesso di aver pensato al ritiro durante alcuni momenti della sua ripresa, ma ha sempre avuto la determinazione di tornare in campo.

2024, l’Ultimo Anno di Nadal?

Riguardo al futuro, Nadal ha ammesso che il 2024 potrebbe essere il suo ultimo anno attivo, sebbene non sia certo al 100%. “Non posso prevedere cosa accadrà in futuro. Ci potrebbe essere un’alta probabilità che questa sia la mia ultima stagione”, ha detto Nadal, aggiungendo che la decisione dipenderà dal suo stato fisico e dalla sua competitività.





Marco Rossi