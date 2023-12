L’Australian Open 2024 sarà il più ricco di sempre

Ben 82mila dollari USA per gli sconfitti al 1° turno in singolare

Gli organizzatori dell’Australian Open hanno annunciato un cospicuo aumento del montepremi per l’edizione 2024, al via il prossimo 14 gennaio: ben 10 milioni di dollari australiani (6,8 milioni di dollari USA). Quest’incremento porta il montepremi complessivo del primo Slam della stagione a 86,5 milioni di dollari australiani (58,4 milioni di dollari USA).

“Abbiamo aumentato il prize money per ogni turno degli Australian Open, con i maggiori incrementi riservati alle qualificazioni e ai primi turni di singolo e doppio”, afferma Craig Tiley, CEO di Tennis Australia e direttore del torneo di Melbourne. “È fondamentale per il continuo successo degli Australian Open garantire che i migliori giocatori del mondo ricevano un compenso adeguato poiché sappiamo che ciò consente ai giocatori di investire nella propria carriera e, in molti casi, li aiuta a prepararsi adeguatamente e quindi aver successo nel corso dell’anno. Vogliamo garantire che l’Australia rimanga il trampolino di lancio per la stagione tennistica globale e che i giocatori e le loro squadre abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per aiutarli a esibirsi al meglio e continuare a godersi l’Happy Slam”.

Il montepremi dell’Australian Open è più che quadruplicato negli ultimi 20 anni a partire dal 2005, quando ammontava a 19,1 milioni di dollari.

I giocatori inseriti nel tabellone di qualificazione del primo Grande Slam della stagione riceveranno per il primo turno 31.250 dollari australiani, con un aumento del 20% (circa 21.000 dollari statunitensi), mentre i campioni in singolare (maschile e femminile) riceveranno 3,15 milioni di dollari ciascuno (circa 2,15 milioni di dollari USA).

Questi altri aumenti significativi nei prize money dell’AO24:

– team di doppio al primo turno: $ 36.000 AUS, in crescita del 16%;

– primo turno del tabellone principale in singolare: $ 120.000 AUS, in crescita del 13%;

– secondo turno del tabellone principale in singolare: $ 180.000 AUS, aumento del 13%;

– semifinalisti guadagneranno $ 990.000 AUS, + 7%;

– i campioni in singolare porteranno a casa 3,15 milioni di dollari australiani, il prize money più ricco nella storia del torneo.

La lista completa dei prize money del torneo in singolare:

Vincitore: $3,150,000

Finalista: $1,725,000

Semifinalisti: $990,000

Quarti di finale: $600,000

Ottavi di finale: $375,000

Terzo turno: $255,000

Secondo turno: $180,000

Primo turno: $120,000 (circa 82.ooo dollari USA)

Qualificazioni, terzo turno: $65,000

Qualificazioni, secondo turno: $44,100

Qualificazioni, primo turno: $31,250

Marco Mazzoni