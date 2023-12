ATP 250 Hong Kong: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

ATP 250 Hong Kong – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Daniel, Taro vs (WC) Wong, Tsz Fu

Choinski, Jan vs (5) Bergs, Zizou

(2) Munar, Jaume vs Virtanen, Otto

Huesler, Marc-Andrea vs (8) Shimabukuro, Sho

(3) Broady, Liam vs Dougaz, Aziz

Burruchaga, Roman Andres vs (7) De Loore, Joris

(4) Piros, Zsombor vs Sachko, Vitaliy

(WC) Wong, Hong Kit vs (6) Atmane, Terence

Centre Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Taro Daniel vs [WC] Tsz Fu Wong

2. [WC] Hong Kit Wong vs [6] Terence Atmane

3. [3] Liam Broady vs Aziz Dougaz

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Jan Choinski vs [5] Zizou Bergs

2. Roman Andres Burruchaga vs [7] Joris De Loore

3. [4] Zsombor Piros vs Vitaliy Sachko

Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Marc-Andrea Huesler vs [8] Sho Shimabukuro

2. [2] Jaume Munar vs Otto Virtanen