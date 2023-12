ATP 250 Brisbane: Il Tabellone Principale. Presenza di Matteo Arnaldi. Nadal sfiderà un qualificato o lucky loser

ATP 250 Brisbane – Tabellone Principale – hard

(1) Rune, Holger vs Purcell, Max

Van Assche, Luca vs Shevchenko, Alexander

Wolf, J.J. vs Qualifier/Lucky Loser

Hanfmann, Yannick vs (5) Korda, Sebastian

(3) Shelton, Ben vs Safiullin, Roman

Popyrin, Alexei vs O’Connell, Christopher

Arnaldi, Matteo vs Fucsovics, Marton

Qualifier/Lucky Loser vs (6) Baez, Sebastian

(8) Karatsev, Aslan vs (WC) Kubler, Jason

Qualifier/Lucky Loser vs (WC) Nadal, Rafael

Thompson, Jordan vs Vukic, Aleksandar

Qualifier/Lucky Loser vs (4) Humbert, Ugo

(7) Etcheverry, Tomas Martin vs Qualifier/Lucky Loser

Kokkinakis, Thanasi vs (WC) Hijikata, Rinky

Qualifier/Lucky Loser vs Altmaier, Daniel

Murray, Andy vs (2) Dimitrov, Grigor