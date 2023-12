Nadal conquista Brisbane: L’entusiasmo del pubblico per il ritorno del campione spagnolo

Non sorprende che il mondo del tennis attendesse con ansia il ritorno di Rafael Nadal alle competizioni.

Il maiorchino parteciperà all’ATP 250 Brisbane e cercherà di entrare in ritmo il più rapidamente possibile, partecipando sia nel singolo che in doppio. Il suo arrivo nella città australiana ha scatenato l’entusiasmo tra la popolazione locale, che ha creato una scena che non si vedeva da tempo: un Rafa dedito al pubblico e un pubblico dedito a Rafa, affollando un evento commerciale del torneo con il solo scopo di ottenere un selfie o un autografo con il maiorchino. Il sorriso di Rafa in pieno bagno di folla dice tutto.





Marco Rossi