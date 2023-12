ATP 250 Brisbane: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. 3 azzurri al via

ATP 250 Brisbane – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Machac, Tomas vs (WC) Ellis, Blake

Gaio, Federico vs (7) Kovacevic, Aleksandar

(2) Barrere, Gregoire vs (WC) Sweeny, Dane

Sekulic, Philip vs (9) Duckworth, James

(3) Galan, Daniel Elahi vs (PR) Kuznetsov, Andrey

Tu, Li vs (10) Comesana, Francisco

(4) Michelsen, Alex vs Giannessi, Alessandro

(WC) Bradshaw, Jacob vs (8) Schwartzman, Diego

(5) Thiem, Dominic vs McCabe, James

(WC) Jasika, Omar vs (12) Zeppieri, Giulio

(6) Halys, Quentin vs Klein, Lukas

Peniston, Ryan vs (11) Cressy, Maxime

1. [4] Olivia Gadeckivs [9] Valeria Savinykh2. Timea Babosvs [WC] Talia Gibson3. D. Yastremskaor S. Hsiehvs M. Inglisor Y. Starodubtsewa

Show Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Tomas Machac vs [WC] Blake Ellis

2. [5] Dominic Thiem vs James McCabe

3. [WC] Jacob Bradshaw vs [8] Diego Schwartzman

4. [2] Gregoire Barrere vs [WC] Dane Sweeny

Court 10 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Hailey Baptiste vs Sofya Lansere

2. [3] Mai Hontama vs [8] Julia Riera

3. A. Sasnovich or S. Mendez vs Z. Sonmez or H. Watson

Court 14 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ryan Peniston vs [11] Maxime Cressy

2. [WC] Omar Jasika vs [12] Giulio Zeppieri

3. Philip Sekulic vs [9] James Duckworth

4. Li Tu vs [10] Francisco Comesana

Court 6 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Quentin Halys vs Lukas Klein

2. Federico Gaio vs [7] Aleksandar Kovacevic

3. [4] Alex Michelsen vs Alessandro Giannessi

4. [3] Daniel Elahi Galan vs [PR] Andrey Kuznetsov