Sinner: “Proviamo a creare il piatto perfetto. Miglioramenti? Servizio, rete, qualche slice di rovescio in più” (Video)

Rilassato, sorridente, pronto ad un 2024 da protagonista. Jannik Sinner è rientrato a casa per trascorrere il Natale dopo il gran lavoro svolto in Spagna ad Alicante, incluse delle sessioni di allenamento con Alcaraz (a porte chiuse, per la delusione dei fans dopo gli annunci social di un’esibizione aperta al pubblico) per alzare il livello di gioco e testare alcune novità in modalità “stress test”.

Il n.4 del tennis si è rilassato in famiglia e ha sciato sulle nevi di casa, suo vero rifugio e porto sicuro, circondato dagli affetti più cari. Come il fratello Mark, che Jannik definisce “il mio miglior amico”.

Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG1, le riportiamo con il video trasmesso dalla rete pubblica.

“Anche sulle piste mi riconoscono, ma mi ricordo sempre da dove vengo” afferma Jannik. “con la mia famiglia e i miei amici, e questo mi da la sicurezza che sono rimasto uguale come ragazzo”.

Curiosa la metafora del tennis con un piatto da gustare, forse per la vicinanza alla cucina dettata da suo papà, cuoco: “Anche se fai un’insalata mista, ci puoi mettere tante cose, …se ce ne metti troppe magari non è più buona, se ce ne metti poche senti che manca qualcosa. Alla fine stiamo provando a costruire il piatto perfetto“.

Ecco su cosa Sinner sta lavorando più migliorare, arrivare al “piatto gourmet” e soprattutto vincente: “Il servizio, che stiamo provando a migliorare tanto, anche andare un po’ più a rete, cambiare il gioco, dalla parte del rovescio fare qualche Slice in più“.

Le Olimpiadi sono un obiettivo: “Gioco per me stesso ma anche per l’Italia”.

L’importanza degli affetti: “Il fratello (Mark) è forse il primo miglior amico, quando sono in difficoltà lui ti dice sempre la verità, sono davvero fortunato di aver un fratello e che ha tre anni più di me”.

I grandi risultati del 2023 hanno elevato la sua notorietà, ora Jannik vuole trasmettere agli altri il piacere di poter condividere anche solo una foto con lui: “Anche io quando ero piccolo avevo il sogno di aver qualche foto con dei grandi atleti, quando ci sono riuscito ero felice e ora sto provando a fare felici più persone possibili”.

