Forbes rivela i 10 Sportivi più Influenti del 2023: L’Italia brilla con Jannik Sinner

In un mondo dello sport sempre più connesso e influente, Forbes ha rilasciato la sua lista annuale dei 10 atleti più influenti del 2023, un assortimento globale di talenti che spazia dalle stelle del tennis a quelle del basket e del calcio.

Sorprendentemente, al 7° posto, troviamo il fenomeno italiano del tennis Jannik Sinner. A soli 21 anni, Sinner ha già lasciato un’impronta indelebile nel mondo del tennis, scalando le classifiche ATP con una rapidità mozzafiato. Non solo sta ridefinendo il panorama tennistico con il suo gioco moderno e aggressivo, ma sta anche ispirando una nuova generazione di giovani sportivi italiani.

Sopra di lui, al 6° posto, c’è il lanciatore giapponese Yoshinobu Yamamoto, che ha fatto onda nel baseball, seguito da Iga Swiatek, la stella polacca del tennis che continua a dominare il circuito femminile. Al 4° posto, troviamo Lebron James, una figura che trascende il basket, e al 3° posto, Novak Djokovic, che nonostante le controversie, rimane una colonna portante nel tennis.

Simone Biles, la ginnasta americana plurimedagliata, si posiziona al 2° posto, celebrata non solo per le sue strabilianti performance ma anche per il suo impegno verso la salute mentale degli atleti. E, al vertice della lista, Jaime Jaquez, jr., la stella emergente del basket che sta rapidamente diventando un’icona sia dentro che fuori dal campo.

La lista è completata da nomi come Roman Reigns, Eileen Gu e Leo Messi, ognuno dei quali esercita un’influenza notevole non solo attraverso le proprie prestazioni sportive ma anche tramite la loro presenza sui social media e gli impegni al di fuori del campo di gioco.

La presenza di Sinner in questa lista è un riconoscimento non solo del suo impatto sul tennis ma anche della sua crescente influenza come figura pubblica. È un momento di orgoglio per l’Italia e un segnale che il paese sta producendo atleti non solo di talento ma anche capaci di ispirare e influenzare positivamente la società.

La Classifica

1) 🇺🇸 Jaime Jaquez, jr. – La stella emergente del basket universitario americano, Jaime Jaquez, jr., ha raggiunto il vertice della lista, impressionando con le sue prestazioni eccezionali e la sua influenza sia in campo che fuori.

2) 🇺🇸 Simone Biles – Simone Biles continua a essere un simbolo di eccellenza e resilienza nella ginnastica, utilizzando la sua piattaforma per fare la differenza nella vita di molti.

3) 🇷🇸 Novak Djokovic – Il campione serbo del tennis, Novak Djokovic, si è affermato come uno degli atleti più dominanti e influenti nel suo sport.

4) 🇺🇸 Lebron James – Icona del basket e figura sociale influente, Lebron James ha consolidato la sua posizione come uno degli sportivi più rilevanti del pianeta.

5) 🇵🇱 Iga Swiatek – La giovane stella polacca del tennis, Iga Swiatek, ha scalato le classifiche e conquistato il cuore dei fan con il suo gioco e la sua personalità carismatica.

6) 🇯🇵 Yoshinobu Yamamoto – Il fenomeno giapponese del baseball, Yoshinobu Yamamoto, si è guadagnato il rispetto e l’ammirazione internazionale con le sue prestazioni eccezionali.

7) 🇮🇹 Jannik Sinner – La giovane stella del tennis italiano, Jannik Sinner, ha fatto irruzione nella scena internazionale con una serie di vittorie e un gioco che promette grandi cose per il futuro.

8) 🇦🇷 Leo Messi – La leggenda vivente del calcio argentino, Leo Messi, continua a incantare i fan di tutto il mondo con la sua maestria in campo.

9) 🇨🇳 Eileen Gu – La campionessa freestyle di sci cinese-americana, Eileen Gu, ha influenzato positivamente il mondo degli sport invernali con le sue incredibili capacità e la sua visione internazionale.

10) 🇺🇸 Roman Reigns – La superstar del wrestling americano, Roman Reigns, si è affermata come una delle figure più carismatiche e influenti nel mondo dell’intrattenimento sportivo.





Francesco Paolo Villarico