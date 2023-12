Alcaraz vince lo “Stefan Edberg Award” come tennista più corretto e sportivo del 2023

Jannik Sinner deve accontentarsi di uno splendido, meraviglioso tris di ATP Award. Infatti è Carlos Alcaraz ad essere eletto tennista più sportivo del 2023, aggiudicandosi così lo “Stefan Edberg Sportsmanship Award”, che premia il fair play, la professionalità e l’integrità dentro e fuori dal campo.

All love for @carlosalcaraz on Tour 💙

His fellow players have selected him as the Stefan Edberg Sportsmanship Award winner in the 2023 #ATPAwards.

Read more 👇

— ATP Tour (@atptour) December 15, 2023