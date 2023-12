Rublev: “Il 100% degli incassi dalla mia linea andrà a favore dei bambini. Tutti meritano una possibiltà” (Video)

Andrey Rublev con una clip video pubblicata su Instagram rinnova gli appassionati a vivere la propria vita con speranza, abbassando il proprio ego e trattando le persone con onestà. Un messaggio toccante accompagna la clip animata:

“Posso sentire il tuo respiro. Posso sentire la mia morte. Ma vale la pena vivere la morte e vale la pena aspettare l’amore.

Voglio solo essere onesto e dire la verità. Tutti meritano una possibilità. Tutto il ricavato della raccolta (100%) andrà ai bambini bisognosi. Questa volta non si tratta di affari, perché non ci guadagno nulla. Credo che l’ego delle persone porti solo cose brutte, e più grande è l’ego, più accadono cose terribili. Non importa come le persone ti trattano, anche se ti trattano male, la cosa più importante è mantenere la luce dentro e rendere il tuo ego il più piccolo possibile. Vorrei ringraziare ogni singola persona che è stata coinvolta in tutto questo e che mi ha aiutato: Galo, Lisa, Alvaro, Ivan, Sofia, Maria, Mia, Sofia, Renata, Alexander, e vorrei ringraziare tantissimo Belen @belem68 per gestire tutta la produzione.

Grazie a tutti per il supporto e la pazienza”

Alcuni mesi fa il moscovita aveva lanciato la propria linea “Rublo”, capi essenziali e pratici, confermando che l’iniziativa non è commerciale ma totalmente no profit.

Molti i messaggi ricevuti dai colleghi per quest’iniziativa, tra cui il n.1 Djokovic che lo sostiene con un “Bravo Rublo”.

Mario Cecchi