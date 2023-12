Jannik Sinner e Formula Uno insieme per progetti innovativi (Video)

Non è un segreto che la stagione 2023 di Jannik Sinner lo abbia posto sotto i riflettori. Una tale crescita sul campo ha fatto sì che anche fuori dal campo emergessero nuovi partner interessati ad accompagnarlo in questo percorso. Tra la lunga lista di sponsor, l’ultimo ad attraversare il suo cammino è stata la stessa Formula Uno, che ha annunciato questo martedì il suo legame con il giocatore italiano per la prossima stagione. Una interessante combinazione di due profili che non hanno smesso di crescere negli ultimi tempi.

Dichiara Sinner: “Onorato di avere l’opportunità di lavorare con i migliori nel motorsport @F1! Entusiasta per il futuro e i divertenti progetti su cui lavoreremo insieme, forza!”

