Un anno di rivoluzioni nel mondo del tennis. I giovani protagonisti nel Ranking ATP 2023

La stagione 2023 del tennis mondiale si è appena conclusa, segnando un anno di straordinari cambiamenti nel panorama del ranking ATP. Diversi giocatori hanno registrato miglioramenti significativi, scalando le classifiche con risultati sorprendenti. In questo articolo, andiamo ad analizzare i tennisti che si sono distinti maggiormente, sia in termini di progresso numerico che di impatto sul gioco.

Un Anno di Rivoluzioni nel Mondo del Tennis

Il 2023 è stato un anno caratterizzato da una miriade di cambiamenti: giovani promesse si sono fatte strada nel top-100 partendo da posizioni molto più basse, mentre giocatori già affermati hanno compiuto il difficile salto verso i primi posti della classifica. È stata una stagione di vera e propria evoluzione, con alcuni atleti che hanno raggiunto nuovi picchi nella loro carriera.

Le Giovani Stelle del Tennis

Al centro dell’attenzione c’è Jannik Sinner, che ha ottenuto un incredibile 4° posto, risalendo dalla 15ª posizione del 2022. L’anno di Sinner è stato strepitoso: vittoria del suo primo Masters 1000, semifinale a Wimbledon e un record personale di otto vittorie contro giocatori nella top-10. Anche Matteo Arnaldi ha fatto parlare di sé, passando dal 134° al 44° posto e arricchendo il palmarès italiano dopo la conquista della Coppa Davis.

Ben Shelton, un altro protagonista dell’anno, è balzato dal 96° al 17° posto, distinguendosi per le sue prestazioni agli Australian Open e agli US Open, dove ha mostrato un servizio potente e deciso.

Il francese Arthur Fils ha fatto un salto notevole, dal 251° al 36° posto, conquistando il suo primo titolo ATP e raggiungendo la finale delle Next Gen ATP Finals.

Tra i giovani emergenti, merita una menzione speciale Alex Michelsen, il cui balzo dal 599° al 97° posto lo ha reso il più giovane del gruppo a infrangere la soglia del top-100.





Francesco Paolo Villarico