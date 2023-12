WTA Award, Swiatek tennista dell’anno. Tutte le premiate

È Iga Świątek ad aggiudicarsi il premio di tennista dell’anno 2023, il WTA Award. La campionessa polacca ha terminato al n.1 del ranking WTA una stagione complessa, nella quale è stata scavalcata da Sabalenka sul trono del tennis femminile, ma poi brava a recuperare la prima posizione all’ultimo tuffo, vincendo le Finals a Cancun. Vince il premio di miglior tennista in stagione per il secondo anno consecutivo, forte di sei tornei vinti tra cui spicca la difesa della corona di Roland Garros, oltre alle Finals. Termina da n.1 per il secondo anno di fila.

2023 Player of the Year 👏

World No.1 @iga_swiatek has been voted as the WTA Player of the Year for the second year in a row! Winning a tour-leading six titles. pic.twitter.com/KNCaRXqkrM

— wta (@WTA) December 11, 2023