Una tendenza inarrestabile: I tennisti scelgono i Paesi del Golfo per la Pre-Season. Rafael Nadal offre segnali positivi in ogni sessione di allenamento (Video)

Le condizioni climatiche decisamente più miti rispetto a quelle che si vivono in Europa, strutture di primo livello e altri vantaggi di vario tipo stanno incentivando un numero sempre maggiore di tennisti a svolgere gran parte della loro pre-stagione nei paesi del Golfo Persico.

Sono sempre meno quelli che rimangono nei loro paesi d’origine e molti coloro che si spostano per giorni, e addirittura settimane, per allenarsi intensamente a Dubai e Abu Dhabi, paesi che concentrano la maggioranza dei giocatori, anche se la presenza di Rafael Nadal in Kuwait sta diversificando un po’ le destinazioni. Djokovic viaggerà presto a Dubai con Medjedovic, mentre Sabalenka e Badosa si trovano già a Dubai, dove sono presenti anche Murray e Rublev. In definitiva, una tendenza inarrestabile, come indica TheNational.

Rafael Nadal continua a offrire segnali positivi in ogni sessione di allenamento, e vedere il modo in cui si muove in campo e mantiene bene gli scambi con un giocatore in ottima forma, come Arthur Fils, risulta molto incoraggiante. Il suo diritto scorre bene e tutte le speranze degli appassionati di tennis si concentrano sui segnali positivi del giocatore spagnolo. Sarà importante seguire con attenzione lo sviluppo di queste sessioni di allenamento in Kuwait.

Chi vuole supportare il canale Youtube di LiveTennis basta iscriversi e mettere mi piace ai video per avere contributi sempre migliori – CLICCANDO QUI





Marco Rossi