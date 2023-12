Il Campionato a Squadre di Serie A1 BMW 2023 si avvia verso la conclusione. Le gare di ritorno delle semifinali, completate nella giornata di ieri, hanno determinato le quattro migliori squadre, due femminili – CT Palermo e Società Canottieri Casale – e due maschili – CT Vela Messina e TC Sinalunga –, che nel prossimo weekend (9-10 dicembre) si contenderanno sul veloce del Circolo della Stampa Sporting il titolo di Campione d’Italia. Un evento di grande rilevanza per il tennis italiano, anticipato stamane dalla conferenza stampa di presentazione tenutasi proprio presso lo storico circolo torinese alla presenza dell’On. Chiara Appendino, Vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, di Fabrizio Ricca, Assessore allo Sport della Regione Piemonte, di Dario Destefanis, Dirigente Responsabile Divisione Grandi Eventi e Promozione Turistica della Città di Torino, di Pietro Garibaldi, Presidente del Circolo della Stampa Sporting e di Mauricio Rosciano, Direttore di Gara delle Finali della Serie A1 BMW 2023.

LE DICHIARAZIONI

Chiara Appendino, Vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Sono molto felice che Torino sia di nuovo la cornice delle Finali della Serie A1 BMW maschile e femminile di tennis, che si giocheranno proprio sui campi del Circolo Stampa Sporting che sono appena stati sede di allenamento durante le straordinarie Nitto ATP Finals. Il tennis è uno sport prettamente individuale, che ti mette alla prova come pochi altri, ma in occasioni come queste assume una dimensione particolarmente formativa, diventando uno sport di squadra. La trasformazione è la stessa che avviene in Coppa Davis, e il pensiero non può che andare alla recente impresa dei nostri ragazzi – tra cui Lorenzo Sonego che qui è di casa – che hanno riempito d’orgoglio la FITP e l’intero Paese. Successi e vittorie di questo calibro non nascono per caso ma sono il frutto del lavoro quotidiano della Federazione, dei circoli, delle maestre e dei maestri e delle famiglie che supportano i giovani appassionati di tennis. Invito quindi i tifosi a seguire questo bellissimo evento che celebra la passione, l’impegno e il talento di migliaia di giovani sportivi”. Fabrizio Ricca, Assessore allo Sport della Regione Piemonte: “Ancora una volta il Piemonte si dimostra un territorio capace di attrarre grandi eventi sportivi e rinnova nel migliore dei modi una vocazione a ospitare il tennis internazionale dopo i successi dell’ultima edizione delle Nitto ATP Finals. Credo che la sinergia venutasi a creare tra federazioni, sportivi e atleti gioverà all’intero tessuto produttivo e ricettivo locale. Come istituzione siamo pronti a fare la nostra parte per il futuro di questo percorso”.

Domenico Carretta, Assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo della Città di Torino: “Sono passati pochi giorni dalla conclusione delle Nitto ATP Finals 2023 e Torino accoglierà un nuovo grande evento legato al tennis. Come l’anno scorso, il 9 e il 10 dicembre sui campi del Circolo della Stampa Sporting ospiteremo le finali maschili e femminili della Serie A1 BMW 2023. Desidero ringraziare il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, per aver riconfermato la nostra città quale sede di questa importante manifestazione e tutti coloro che con il loro lavoro contribuiranno al successo di questa

edizione”.

Pietro Garibaldi, Presidente del Circolo della Stampa Sporting: “Con l’eco dei campioni delle Nitto ATP Finals che ancora risuona sul veloce del ‘Training Center’, il Circolo della Stampa Sporting è pronto ora ad ospitare un altro prestigioso evento: il massimo campionato italiano a squadre riservato ai circoli. Proprio l’anno scorso, il Campionato degli Affiliati ha festeggiato i suoi cent’anni e lo ha fatto presso il nostro amato Circolo che – anche quest’anno e fino al 2026 – avrà l’onore di vedere assegnare sui propri campi l’ambito tricolore. Le Finali di Serie A1 BMW sono un ulteriore motivo di vanto per il Circolo della Stampa Sporting che, appena pochi giorni fa, ha festeggiato – con l’intero Paese – un suo socio e giocatore,

Lorenzo Sonego, reduce dalla storica vittoria con la Nazionale italiana della Coppa Davis a Malaga. In nome di una gloriosa storia tennistica di oltre sessant’anni, a nome del Circolo che presiedo, do il benvenuto ai club che si contenderanno il titolo italiano sui nostri campi. Questa iniziativa, così come le Nitto ATP Finals e il Piemonte Open Intesa Sanpaolo, conferma il solido legame tra il Circolo, le istituzioni locali e la Federazione Italiana Tennis e Padel”.

Mauricio Rosciano, Direttore di Gara delle Finali della Serie A1 BMW 2023: “I quattro circoli che ci apprestiamo ad ospitare a Torino rappresentano il vertice di un movimento che ha visto ai nastri di partenza oltre 6500 squadre iscritte. Per arrivare a Torino il percorso è molto complesso e, anno dopo anno, promozione dopo promozione, porta alla lotta per lo scudetto solo circoli che hanno compreso appieno il valore formativo di questo campionato. Nel tennis non vincono i circoli più ricchi ma vincono i circoli che sono in grado di costruire i giocatori nella propria struttura. Ricordiamo infatti che i giocatori del ‘vivaio’ devono essere schierati nel 50% degli incontri. Per la Federazione Italiana Tennis e Padel è fondamentale l’apporto dei circoli nella crescita dei giocatori e riteniamo che il campionato a squadre sia per i giocatori un’occasione straordinaria per consolidare la propria formazione. Il programma delle gare prevede la disputa della finale femminile nella giornata di sabato. Vedremo, uno dopo l’altro, i 3 incontri di singolare, dopodiché qualora il risultato non sia 3 a 0 per un circolo, vedremo un primo incontro di doppio e se sarà necessario ancora un ultimo doppio di spareggio. Domenica giocheranno invece gli uomini: si giocheranno i primi due singolari in contemporanea, poi, ne seguiranno altri due singolari. Analogamente alla finale femminile, qualora l’incontro non sia terminato col punteggio di 4 a 0, ci saranno i doppi fino alla definizione della squadra vincitrice”.

LE SQUADRE FINALISTE – Di seguito, una breve presentazione delle quattro formazioni finaliste. Finalista Femminile: CIRCOLO TENNIS PALERMO – Sabato a Torino, avranno la chance di portare per la prima volta uno scudetto di Serie A1 BMW in Sicilia. Un’opportunità ottenuta chiudendo al primo posto il Girone 1 (con 4 successi e 2 pareggi) e poi legittimata vincendo sia all’andata, sia al ritorno, contro il Tc Rungg-Südtirol. Un doppio successo dal valore enorme, perché conquistato addirittura schierando solamente giocatrici del vivaio, giovani anime di una squadra cresciuta di pari passo con i loro progressi individuali. Perché Giorgia Pedone (classe 2004), Federica Bilardo (1999), Anastasia Abbagnato (2003) e Virginia Ferrara (2004) sono tutte palermitane formatesi tra le fila del club, passando dai campionati giovanili fino a diventare titolari – e trascinatrici – nella massima serie. Ad accompagnarle, un terzetto di straniere che, nel corso della fase a gironi, si è alternato per dare manforte al team: su tutte l’olandese Arantxa Rus, numero 52 del mondo e quest’anno capace di vincere il suo primo titolo WTA (a luglio ad Amburgo), ma anche le spagnole Marina Bassols Ribera e Rosa Vicens Mas, ugualmente preziose per centrare la finale. Un traguardo già importantissimo, ma che sabato avranno l’opportunità di migliorare fino a trasformare in storico. Per il loro team e la Sicilia intera.

Finalista Femminile: SOCIETÀ CANOTTIERI CASALE – Nel 2022, il doppio di spareggio ha regalato lo scudetto nella finale contro il Tennis Club Parioli, mentre stavolta ha consegnato alla Società Canottieri Casale il successo nella semifinale thriller contro le rivali dell’AT Verona Falconeri, che avevano ribaltato l’1-3 dell’andata ma si sono fermate a due punti dalla finale. Il club della provincia di Alessandria, che inizialmente puntava alla vittoria della Serie A1 BMW con la formazione maschile, avrà dunque l’occasione di ripetersi nel femminile. La formazione, prima classificata nel Girone 2, è infatti la stessa che è stata in grado di trionfare nella passata stagione, capace di schierare una campionessa Slam (in doppio) ed ex numero 5 del mondo come Sara Errani, ma anche una giovane del vivaio di assoluta qualità come la classe 2003, Lisa Pigato, fresca di best ranking vicino alle prime 300 WTA. Insieme a loro, Deborah Chiesa e Jessica Pieri, le straniere Cristina Andreea Mitu e Anastasia Kulikova, oltre ad altre due giovani del vivaio come Enola Chiesa e Greta Rizzetto che, quando chiamate in causa, non hanno mancato di dare il proprio apporto.

Finalista Maschile: TENNIS CLUB SINALUNGA – Dopo lo scudetto del 2022, vinto a sorpresa da neopromossi (ma erano già stati nel massimo campionato nazionale in precedenza), i toscani si sono confermati quest’anno, prima chiudendo al comando il Girone 3, poi ottenendo un doppio successo in semifinale contro il Circolo Tennis Palermo. Un risultato conquistato dagli stessi giocatori già protagonisti della scorsa edizione, con gli stranieri Jozef Kovalik e Oriol Roca Batalla inseriti a innalzare il livello di un gruppo che punta fortissimo su due elementi del vivaio di qualità come Matteo Gigante (che ha firmato

il punto decisivo nella semifinale di ritorno) e Marcello Serafini, oltre che sull’esperienza di due ex top100 come Luca Vanni e Daniele Bracciali, preziosi sia per i singolari sia per i doppi. Senza dimenticare Marco Miceli e due new entry di altissimo profilo, già importanti oggi ma destinati a diventarlo ancora di più in chiave futura: uno è il tarantino Fabio De Michele, under-18 capace quest’anno di vincere partite nei tabelloni principali di Wimbledon e degli Us Open Juniores; l’altro il romano Andrea De Marchi, fra i migliori venti under-16 del mondo e in grado di reggere alla grande il peso della responsabilità, come dimostrato dalle due convincenti vittorie ottenute in semifinale.

Finalista Maschile: CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA MESSINA – Una volta poteva essere un caso. Ma tre finali raggiunte in cinque edizioni del campionato di Serie A1 BMW (curiosamente sempre in anni dispari, 2019, 2021, 2023), non lo sono senza alcun dubbio. Risultati frutto dell’eccellente lavoro svolto sul vivaio, che ha prodotto due ottimi prospetti come i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, entrambi lanciati nel mondo dei ‘pro’ e da anni protagonisti nel Campionato. Da loro sono arrivate tante preziose vittorie, necessarie per chiudere al primo posto il Girone 2, come quella nel doppio che ha regalato la certezza di un posto in finale. Insieme ai fratelli Tabacco, c’è il figlio d’arte Julian Ocleppo (che prova a ottenere uno scudetto mai vinto da papà Gianni), più tre stranieri di alto livello fra i quali scegliere, anche a seconda della superficie, che a Torino sarà particolarmente rapida. In prima fila, secondo il ranking ATP, c’è l’argentino Marco Trungelliti, uno fra i più forti a non aver mai raggiunto i primi 100 del mondo e già in campo nella finale del 2019 persa a Lucca contro l’Sc Selva Alta. Poi ci sono il francese Maxime Janvier e l’austriaco Gerald Melzer, fratello minore dell’ex top-10 Jürgen, più il doppista brasiliano Fernando Romboli, che grazie al doppio passaporto può giocare senza occupare lo slot riservato agli stranieri.

IL PROGRAMMA DELLE FINALI – Il weekend dedicato ai campionati di Serie A1 BMW inizierà alle ore 11 di sabato 9 novembre con la finale femminile. Domenica 10 dicembre a partire dalle ore 10, scenderanno in campo invece le formazioni che si contenderanno il titolo maschile.

Questo lo schema che riassume la programmazione delle gare:

Sabato 9 dicembre, dalle ore 11, Finale femminile:

• Singolare n. 3

• Singolare n. 2

• Singolare n. 1

• Eventuali doppi a seguire

Domenica 10 dicembre, dalle ore 10, Finale maschile:

• Singolare n. 3 e Singolare n. 4 in contemporanea su due campi

• Singolare n. 2 (al termine del singolo disputato sul campo principale)

• Singolare n. 1 (al termine del singolare n. 2)

• Eventuali doppi a seguire

COPERTURA MEDIATICA – Tutti i match della due giorni dedicata alle finali dei campionati femminili e maschili di Serie A1 BMW verranno trasmessi in diretta e in esclusiva da SuperTennis e, contestualmente, saranno visibili anche su SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel. Inoltre, il sito www.fitp.it metterà come sempre a disposizione degli appassionati il live score di tutte le partite in programma.

LO STORICO CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING – Ad ospitare le Finali dei campionati femminili e maschili della Serie A1 BMW 2023 sarà appunto il Circolo della Stampa Sporting. Inaugurato nel 1941, il circolo torinese – sede scelta, anche quest’anno, per gli allenamenti dei campioni protagonisti delle Nitto ATP Finals – vanta una storia lunga e prestigiosa grazie ai numerosi eventi nazionali, internazionali e giovanili di alto spessore ospitati nel corso degli anni. Qui nel 1961, centenario dell’Unità d’Italia, si sono giocati anche gli Internazionali d’Italia vinti da Nicola Pietrangeli nella memorabile finale sulla leggenda australiana Rod Laver, oltre a numerosi incontri della Davis Cup e alla Fed Cup, in sede unica nel 1966: a trionfare furono gli USA guidati proprio dall’icona Billie Jean King, a cui oggi è intitolato il torneo femminile. Grazie ai diversi Challenger ospitati, ultimo dei quali il Piemonte Open Intesa Sanpaolo disputato lo scorso maggio, il Circolo della Stampa Sporting ha accolto sui suoi campi anche tanti campioni in erba, come l’ex numero 1 del mondo Lleyton Hewitt o le colonne del tennis azzurro Fabio Fognini e Simone Bolelli, quest’ultimo fresco Campione del Mondo con l’Italia, trionfatrice alle Final 8 di Coppa Davis a Malaga, conclusesi lo scorso 26 novembre.

L’ALBO D’ORO DELLA COMPETIZIONE – La prima edizione del campionato di Serie A al maschile è datata 1922: nell’occasione a imporsi fu il Tennis Club Parioli Roma. La prima delle donne risale invece al 1940, con il successo del Tennis Club Modena. Negli anni recenti a dominare la competizione maschile sono stati due circoli, il CRB Club Bologna, trionfatore dal 2000 al 2003, e il Capri Sport Academy, vincitore dal 2006 al 2009.

In campo femminile, spiccano la tripletta inanellata dal 2003 al 2005 dal Tennis Club Parioli, il poker firmato dal Tennis Club Viterbo (2006, 2007, 2008, 2009 e 2010) e la cinquina di trionfi realizzata dal Tennis Club Prato nel giro di sette anni (2013, dal 2015 al 2017 e 2019).