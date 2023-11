L’Abierto Mexicano organizza una raccolta fondi per ricostruire Acapulco dopo l’uragano Otis

“Non c’è più niente, è come se fosse esplosa una bomba atomica”. Così la gente di Acapulco risponde disperata ai media nazionali a un mese dal terribile uragano Otis che si è abbattuto sulla perla del turismo messicano devastando tutto. Mai nella città del Pacifico si era vista una tempesta così violenta, le immagini di quel che resta dopo il passaggio dell’uragano sono impressionanti. Anche il sito dove è organizzato l’ATP e WTA 500 è stato quasi interamente distrutto, visto che l’hotel Princess si trova esattamente sulla Playa Diamante, fronte mare, investito quindi dalla forza del ciclone.

Per questo l’Abierto Mexicano ha organizzato una campagna di raccolta fondi per aiutare la popolazione colpita dal disastro (visti anche i pochi aiuti finora ricevuti dal governo centrale…). Con un video diffuso sui social, e condiviso anche dall’ATP, alcuni campioni della racchetta come Tsitsipas, Dimitrov e Zverev cercano di sensibilizzare l’opinione pubblica chiedendo aiuti concreti con delle donazioni.

¡Sigamos ayudando a Acapulco y vamos a levantarlo juntos! Dona a través de Construyendo #SiempreContigoAcapulco https://t.co/hlIoQWi2u9 pic.twitter.com/XaE5YBD4Og — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) November 20, 2023

Mentre scorrono le terribili immagini della tempesta e la conseguente devastazione, Dimitrov afferma “È uno dei miei tornei favoriti, qua ho vinto, mi fa male vedere quanto ora la gente sta soffrendo”.

“Questo disastro naturale ha creato una crisi, e Acapulco ha bisogno del tuo aiuto” afferma Tsitsipas. “Il torneo e ONG Construyendo si sono messi all’opera per ricostruire questa città, il tuo aiuto sarà molto apprezzato”.

“Ricostruiamo questo posto meraviglioso” conclude Zverev.