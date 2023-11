Domani avvio per le Next Gen ATP Finals: Talenti Emergenti in mostra a partire dalle 13:00 italiane. In campo Nardi e Cobolli (con il programma di domani)

Jeddah si prepara ad accogliere un altro capitolo del tennis giovanile con l’inizio delle Next Gen ATP Finals. La prima giornata, in programma domani, promette incontri avvincenti tra alcuni dei migliori talenti emergenti del circuito. Gli appassionati di tennis possono aspettarsi una giornata ricca di azione e talento sul Centre Court a partire dalle 13:00 ora italiana (3:00 pm ora locale).

Il match d’apertura vedrà il francese Arthur Fils, testa di serie numero 1, sfidare il talento italiano Luca Nardi, settimo del seedibg. Questa partita è confronto tra due promettenti giovani.

A seguire, non prima delle 14:00, il pubblico assisterà a un altro intrigante match tra il talentuoso Dominic Stricker della Svizzera, terza testa di serie, e l’italiano Flavio Cobolli, quinto del seeding. Questo incontro promette di essere un affascinante contrasto di stili, con Stricker noto per il suo gioco vario e Cobolli per la sua resistenza e spirito combattivo.

In serata, alle 18:00, Luca Van Assche, secondo del seeding un altro giovane talento francese, sfiderà Abdullah Shelbayh della Giordania, ottavo seed e wild card del torneo. Questo match rappresenta un’opportunità unica per Shelbayh di mettersi in mostra su un campo così importante.

Chiuderà la giornata il confronto tra l’americano Alex Michelsen, quarta testa di serie, e il serbo Hamad Medjedovic, sesto del seeding. Entrambi i giocatori sono noti per il loro gioco aggressivo e saranno sicuramente desiderosi di fare una forte impressione nel loro debutto alle Finals.

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [1] Arthur Fils vs [7] Luca Nardi

2. [3] Dominic Stricker vs [5] Flavio Cobolli (non prima ore: 14:00)

3. [2] Luca Van Assche vs [8/WC] Abdullah Shelbayh (non prima ore: 18:00)

4. [4] Alex Michelsen vs [6] Hamad Medjedovic





Marco Rossi