Challenger Maia, Maspalomas, Temuco e Yokkohama: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

CHALLENGER Maia (Portogallo), 1° Turno Qualificazione – terra battuta (al coperto)

ATP Maia Tiago Silva Tiago Silva 0 0 Aleksandr Braynin [11] Aleksandr Braynin [11] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [WC] Tiago Silvavs [11] Aleksandr Braynin

2. [1] Karl Friberg vs Tiago Pereira



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Kenny De Schepper vs [Alt] Pedro Araujo



Il match deve ancora iniziare

4. Max Alcala Gurri vs [12] Joao Domingues



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Miguel Damas vs Leopold Zima



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Joao Silva vs [7] Anton Matusevich



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Rodrigo Fernandes vs [8] Nikoloz Basilashvili



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Alexey Vatutin vs [WC] Guilherme Valdoleiros



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Federico Bertuccioli vs [10] Tom Gentzsch



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Stefanos Sakellaridis vs [Alt] Goncalo Falcao



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Ivan Liutarevich vs [9] Andrea Guerrieri



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Ryan Nijboer vs Alexandre Aubriot



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Maspalomas (Spagna), 1° Turno Qualificazione – terra battuta

ATP Maspalomas Javier Barranco Cosano [1] Javier Barranco Cosano [1] 0 6 0 Ivan Marrero Curbelo • Ivan Marrero Curbelo 0 0 0 Vincitore: Barranco Cosano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Marrero Curbelo 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Barranco Cosano 15-0 30-0 ace 40-0 5-0 → 6-0 I. Marrero Curbelo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 J. Barranco Cosano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 I. Marrero Curbelo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. Barranco Cosano 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 I. Marrero Curbelo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

1. [1] Javier Barranco Cosanovs [Alt] Ivan Marrero Curbelo

2. [Alt] Leonid Sheyngezikht vs [10] Jorge Martinez Martinez



Il match deve ancora iniziare

3. Alternate vs [8] Imanol Lopez Morillo



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Alvaro Lopez San Martin vs [WC] Saul Romero Guerra



Il match deve ancora iniziare

eó Hotels Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Mario Gonzalez Fernandez vs [11] Jonas Forejtek



ATP Maspalomas Mario Gonzalez Fernandez • Mario Gonzalez Fernandez 40 5 Jonas Forejtek [11] Jonas Forejtek [11] A 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Gonzalez Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 5-2 J. Forejtek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Gonzalez Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Forejtek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 M. Gonzalez Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Gonzalez Fernandez 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Forejtek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Alexandru Jecan vs [9] Sergi Perez Contri



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Alex Marti Pujolras vs [WC] Pablo Robayna Cabrera



Il match deve ancora iniziare

4. Georgii Kravchenko vs [7] Svyatoslav Gulin



Il match deve ancora iniziare

Canary Islands Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Eric Vanshelboim vs [WC] Alejandro Manzanera Pertusa



ATP Maspalomas Eric Vanshelboim [2] Eric Vanshelboim [2] 15 6 0 Alejandro Manzanera Pertusa • Alejandro Manzanera Pertusa 40 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Manzanera Pertusa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Vanshelboim 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Manzanera Pertusa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Vanshelboim 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Manzanera Pertusa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 E. Vanshelboim 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Manzanera Pertusa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 E. Vanshelboim 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Manzanera Pertusa 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Vanshelboim 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Manzanera Pertusa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [3] Vilius Gaubas vs Diego Augusto Barreto Sanchez



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Andrey Chepelev vs Kilian Feldbausch



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Petr Iamachkine vs [12] Dan Alexandru Tomescu



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Temuco (Cile), 1° Turno Qualificazione – cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Benjamin Torresvs [10] Justin Roberts

2. [5] Andres Andrade vs Nicolas Villalon



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] thomas Menzel vs [11] Ignacio Carou



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Benjamin Herrera vs [12] Ignacio Antonio Becerra Otarola



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)

1. Gabriel Roveri Sidney vs [7] Conner Huertas del Pino



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Facundo Mena vs [Alt] Miguel Angel Cabrera



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Keegan Smith vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Wilson Leite vs [Alt] Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)

1. [6] Gabriel Decamps vs [Alt] Cristobal Castro



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Sebastian Santibanez vs [9] Juan Carlos Aguilar



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Ignacio Buse vs Brandon Perez



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Alejandro Bancalari vs [8] Mariano Kestelboim



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Yokkaichi (Giappone), 1° Turno Qualificazione – cemento

ATP Yokkaichi Koki Matsuda Koki Matsuda 1 1 James Trotter [8] James Trotter [8] 6 6 Vincitore: Trotter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Matsuda 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-5 → 1-6 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 K. Matsuda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-4 → 1-4 J. Trotter 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-3 → 0-4 K. Matsuda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Matsuda 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Trotter 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 K. Matsuda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 J. Trotter 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 K. Matsuda 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 J. Trotter 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 K. Matsuda 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Trotter 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [WC] Koki Matsudavs [8] James Trotter

2. [1] August Holmgren vs [WC] Ryuki Tsutsumi (non prima ore: 03:00)



ATP Yokkaichi August Holmgren [1] August Holmgren [1] 6 6 Ryuki Tsutsumi Ryuki Tsutsumi 3 2 Vincitore: Holmgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Tsutsumi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 R. Tsutsumi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Holmgren 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Tsutsumi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Holmgren 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Tsutsumi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Holmgren 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Tsutsumi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Holmgren 0-15 15-15 30-15 30-30 4-2 → 5-2 R. Tsutsumi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Holmgren 15-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-1 → 4-1 R. Tsutsumi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Holmgren 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Tsutsumi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Holmgren 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

3. Hikaru Shiraishi vs [12] Tatsuma Ito (non prima ore: 04:30)



ATP Yokkaichi Hikaru Shiraishi Hikaru Shiraishi 3 4 Tatsuma Ito [12] Tatsuma Ito [12] 6 6 Vincitore: Ito Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Shiraishi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Ito 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Shiraishi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Ito 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Shiraishi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 H. Shiraishi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Ito 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 H. Shiraishi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Ito 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 H. Shiraishi 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 T. Ito 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Shiraishi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 T. Ito 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 H. Shiraishi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Shiraishi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Sub- Centre – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Yusuke Takahashi vs [Alt] Arjun Kadhe



ATP Yokkaichi Yusuke Takahashi [5] Yusuke Takahashi [5] 6 6 Arjun Kadhe Arjun Kadhe 0 3 Vincitore: Takahashi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Kadhe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Kadhe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Y. Takahashi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Kadhe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Kadhe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Kadhe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 A. Kadhe 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Kadhe 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [WC] Shogo Sanada vs [10] Kai Wehnelt (non prima ore: 03:00)



ATP Yokkaichi Shogo Sanada Shogo Sanada 3 2 Kai Wehnelt [10] Kai Wehnelt [10] 6 6 Vincitore: Wehnelt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Wehnelt 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Sanada 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 K. Wehnelt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Sanada 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 K. Wehnelt 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 S. Sanada 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 K. Wehnelt 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Sanada 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Wehnelt 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Sanada 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 K. Wehnelt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Sanada 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 K. Wehnelt 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Sanada 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 K. Wehnelt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 S. Sanada 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Wehnelt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. [4] Hiroki Moriya vs Niki Kaliyanda Poonacha (non prima ore: 04:30)



ATP Yokkaichi Hiroki Moriya [4] Hiroki Moriya [4] 6 6 Niki Kaliyanda Poonacha Niki Kaliyanda Poonacha 1 0 Vincitore: Moriya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 N. Kaliyanda Poonacha 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-0 → 5-0 N. Kaliyanda Poonacha 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 N. Kaliyanda Poonacha 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Kaliyanda Poonacha 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 N. Kaliyanda Poonacha 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 N. Kaliyanda Poonacha 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Kaliyanda Poonacha 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. [2] Colin Sinclair vs Ray Ho



ATP Yokkaichi Colin Sinclair [2] Colin Sinclair [2] 3 5 Ray Ho Ray Ho 6 7 Vincitore: Ho Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Ho 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 R. Ho 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Ho 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 R. Ho 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Ho 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Ho 15-0 30-0 1-0 → 1-1 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Ho 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 R. Ho 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Ho 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Ho 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Ho 15-0 15-15 df 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Yannik Steinegger vs [7] Yuki Mochizuki



ATP Yokkaichi Shinji Hazawa Shinji Hazawa 3 2 Yuki Mochizuki [7] Yuki Mochizuki [7] 6 6 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Y. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 S. Hazawa 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-5 → 2-5 Y. Mochizuki 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 S. Hazawa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Hazawa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 Y. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 S. Hazawa 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 S. Hazawa 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 Y. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Hazawa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 Y. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Hazawa 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 Y. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Hazawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Y. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Alt] Masamichi Imamura vs [9] Andres Martin (non prima ore: 03:00)



ATP Yokkaichi Masamichi Imamura Masamichi Imamura 4 6 Andres Martin [9] Andres Martin [9] 6 7 Vincitore: Martin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Imamura 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Martin 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 M. Imamura 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 A. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Imamura 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 3-3 → 3-4 M. Imamura 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Imamura 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 M. Imamura 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Martin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Imamura 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Imamura 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Martin 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Imamura 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Imamura 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Martin 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Imamura 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 0-0 → 0-1

3. Calum Puttergill vs [11] Kazuki Nishiwaki (non prima ore: 04:30)



ATP Yokkaichi Calum Puttergill Calum Puttergill 7 6 Kazuki Nishiwaki [11] Kazuki Nishiwaki [11] 5 2 Vincitore: Puttergill Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 K. Nishiwaki 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Puttergill 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Nishiwaki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 C. Puttergill 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Nishiwaki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 C. Puttergill 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Nishiwaki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Puttergill 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 K. Nishiwaki 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 C. Puttergill 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 K. Nishiwaki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Puttergill 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Nishiwaki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 C. Puttergill 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Nishiwaki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 C. Puttergill 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Nishiwaki 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Puttergill 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Nishiwaki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Nathan Ponwith vs [WC] Kazuma Kawachi



ATP Yokkaichi Nathan Ponwith [6] Nathan Ponwith [6] 6 6 7 Kazuma Kawachi Kazuma Kawachi 7 4 5 Vincitore: Ponwith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 N. Ponwith 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 K. Kawachi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 N. Ponwith 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Kawachi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Ponwith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Kawachi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Ponwith 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Kawachi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Ponwith 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Kawachi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Ponwith 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Kawachi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Ponwith 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Kawachi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. Ponwith 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 K. Kawachi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Ponwith 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Kawachi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 N. Ponwith 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Kawachi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Ponwith 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Kawachi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 K. Kawachi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 N. Ponwith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Kawachi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 N. Ponwith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Kawachi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 N. Ponwith 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Kawachi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Ponwith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 K. Kawachi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Ponwith 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Kawachi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 N. Ponwith 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

2. [3] Fajing Sun vs JiSung Nam (non prima ore: 03:00)