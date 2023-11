Challenger Teuco: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Temuco – Tabellone Principale – terra

(1) Barrios Vera, Tomas vs (WC) Fernandez Flores, Diego

Qualifier vs (WC) Soto, Matias

Qualifier vs Bicknell, Blaise

Qualifier vs (5) Andreozzi, Guido

(3) Dellien, Hugo vs Qualifier

Klier Junior, Gilbert vs Lock, Benjamin

(WC) Lama, Gonzalo vs Reis Da Silva, Joao Lucas

Sakamoto, Pedro vs (8) Ficovich, Juan Pablo

(6) Rodriguez Taverna, Santiago vs Alves, Mateus

(Alt) Kuzuhara, Bruno vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Statham, Rubin vs Villanueva, Gonzalo

Gomez, Federico Agustin vs (4) Kovacevic, Aleksandar

(7) Heide, Gustavo vs Paz, Juan Pablo

Qualifier vs Vacherot, Valentin

Descotte, Matias Franco vs (Alt) Ayeni, Alafia

Qualifier vs (2) Tabilo, Alejandro

(1) Buse, Ignaciovs Perez, Brandon(WC) Menzel, thomasvs (11) Carou, Ignacio

(2) Leite, Wilson vs (Alt) Zeballos, Federico

(WC) Bancalari, Alejandro vs (8) Kestelboim, Mariano

(3) Mena, Facundo vs (Alt) Cabrera, Miguel Angel

(WC) Santibanez, Sebastian vs (9) Aguilar, Juan Carlos

(4) Smith, Keegan vs Saraiva Dos Santos, Paulo Andre

(WC) Herrera, Benjamin vs (12) Becerra Otarola, Ignacio Antonio

(5) Andrade, Andres vs Villalon, Nicolas

(Alt) Torres, Benjamin vs (10) Roberts, Justin

(6) Decamps, Gabriel vs (Alt) Castro, Cristobal

Roveri Sidney, Gabriel vs (7) Huertas del Pino, Conner