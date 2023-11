Challenger Maspalomas: Il Tabellone Principale e di Quali. Tre azzurri nel Md

Challenger Maspalomas – Tabellone Principale – terra

(1) Martinez, Pedro vs Ionel, Nicholas David

(PR) Lopez Montagud, Carlos vs Qualifier

Qualifier vs Fatic, Nerman

Diez, Steven vs (6) Brancaccio, Raul

(3) Misolic, Filip vs Squire, Henri

Campana Lee, Gerard vs Giustino, Lorenzo

Jorda Sanchis, David vs (WC) Sanchez Jover, Carlos

Andreev, Adrian vs (5) Roca Batalla, Oriol

(7) Rincon, Daniel vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Neumayer, Lukas vs Stodder, Timo

(WC) Barroso Campos, Alberto vs Qualifier

Lavagno, Edoardo vs (4) Gakhov, Ivan

(8) Molleker, Rudolf vs Krutykh, Oleksii

(WC) Alvarez Varona, Nicolas vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Moro Canas, Alejandro vs (2) Nagal, Sumit

(1) Barranco Cosano, Javiervs (Alt) Marrero Curbelo, Ivan(Alt) Sheyngezikht, Leonidvs (10) Martinez Martinez, Jorge

(2) Vanshelboim, Eric vs (WC) Manzanera Pertusa, Alejandro

(Alt) Gonzalez Fernandez, Mario vs (11) Forejtek, Jonas

(3) Gaubas, Vilius vs Barreto Sanchez, Diego Augusto

Jecan, Alexandru vs (9) Perez Contri, Sergi

(4) Lopez San Martin, Alvaro vs (WC) Romero Guerra, Saul

Kravchenko, Georgii vs (7) Gulin, Svyatoslav

(5) Marti Pujolras, Alex vs (WC) Robayna Cabrera, Pablo

Alternate vs (8) Lopez Morillo, Imanol

(6) Chepelev, Andrey vs Feldbausch, Kilian

(WC) Iamachkine, Petr vs (12) Tomescu, Dan Alexandru

1. [1] Javier Barranco Cosanovs [Alt] Ivan Marrero Curbelo2. [Alt] Leonid Sheyngezikhtvs [10] Jorge Martinez Martinez3. Alternatevs [8] Imanol Lopez Morillo4. [4] Alvaro Lopez San Martinvs [WC] Saul Romero Guerra

eó Hotels Court_ – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Mario Gonzalez Fernandez vs [11] Jonas Forejtek

2. Alexandru Jecan vs [9] Sergi Perez Contri

3. [5] Alex Marti Pujolras vs [WC] Pablo Robayna Cabrera

4. Georgii Kravchenko vs [7] Svyatoslav Gulin

Canary Islands Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Eric Vanshelboim vs [WC] Alejandro Manzanera Pertusa

2. [3] Vilius Gaubas vs Diego Augusto Barreto Sanchez

3. [6] Andrey Chepelev vs Kilian Feldbausch

4. [WC] Petr Iamachkine vs [12] Dan Alexandru Tomescu