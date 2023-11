Challenger Maia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sei azzurri nel Md e due nelle quali

Challenger Maia – Tabellone Principale – terra rossa indoor

(1) Borges, Nuno vs Safwat, Mohamed

Geerts, Michael vs Dalla Valle, Enrico

Fanselow, Sebastian vs Qualifier

Qualifier vs (6) Vavassori, Andrea

(4) Fognini, Fabio vs Qualifier

Martineau, Matteo vs Wessels, Louis

Giannessi, Alessandro vs Rocha, Henrique

Qualifier vs (7) Hemery, Calvin

(5) Ymer, Elias vs Trungelliti, Marco

Yevseyev, Denis vs Weis, Alexander

Qualifier vs (WC) Faria, Jaime

(WC) Vale, Duarte vs (3) Paire, Benoit

(8) Bonadio, Riccardo vs (WC) Rocha, Francisco

Qualifier vs Janvier, Maxime

Sousa, Joao vs Jianu, Filip Cristian

Kovalik, Jozef vs (2) Ramos-Vinolas, Albert

(1) Friberg, Karlvs Pereira, Tiago(WC) Silva, Tiagovs (11) Braynin, Aleksandr

(2) Sakellaridis, Stefanos vs (Alt) Falcao, Goncalo

(WC) Silva, Joao vs (7) Matusevich, Anton

(3) Damas, Miguel vs Zima, Leopold

(Alt) Bertuccioli, Federico vs (10) Gentzsch, Tom

(4) Vatutin, Alexey vs (WC) Valdoleiros, Guilherme

Alcala Gurri, Max vs (12) Domingues, Joao

(5) De Schepper, Kenny vs (Alt) Araujo, Pedro

(WC) Fernandes, Rodrigo vs (8) Basilashvili, Nikoloz

(6) Nijboer, Ryan vs Aubriot, Alexandre

(Alt) Liutarevich, Ivan vs (9) Guerrieri, Andrea

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Tiago Silva vs [11] Aleksandr Braynin

2. [1] Karl Friberg vs Tiago Pereira

3. [5] Kenny De Schepper vs [Alt] Pedro Araujo

4. Max Alcala Gurri vs [12] Joao Domingues

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Miguel Damas vs Leopold Zima

2. [WC] Joao Silva vs [7] Anton Matusevich

3. [WC] Rodrigo Fernandes vs [8] Nikoloz Basilashvili

4. [4] Alexey Vatutin vs [WC] Guilherme Valdoleiros

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Federico Bertuccioli vs [10] Tom Gentzsch

2. [2] Stefanos Sakellaridis vs [Alt] Goncalo Falcao

3. [Alt] Ivan Liutarevich vs [9] Andrea Guerrieri

4. [6] Ryan Nijboer vs Alexandre Aubriot