Challenger Yokkaichi: Il Tabellone Principale e di Quali. Presenza di Giovanni Fonio nel Md

Challenger Yokkaichi – Tabellone Principale – hard

(1) Watanuki, Yosuke vs Shimizu, Yuta

Fonio, Giovanni vs Ivanovski, Kalin

Ilkel, Cem vs Echargui, Moez

(WC) Noguchi, Rio vs (5) Polmans, Marc

(4) Bergs, Zizou vs Celikbilek, Altug

Uchida, Kaichi vs Qualifier

Hong, Seongchan vs Jasika, Omar

Qualifier vs (8) Hsu, Yu Hsiou

(7) Riedi, Leandro vs Tu, Li

Qualifier vs Blancaneaux, Geoffrey

Qualifier vs Qualifier

(WC) Tokuda, Renta vs (3) Mmoh, Michael

(6) Kolar, Zdenek vs Erhard, Mathys

Qualifier vs Uchiyama, Yasutaka

Nakagawa, Naoki vs Wong, Chak Lam Coleman

(WC) Sakamoto, Rei vs (2) Rodionov, Jurij

(1) Holmgren, Augustvs (WC) Tsutsumi, Ryuki(WC) Sanada, Shogovs (10) Wehnelt, Kai

(2) Sinclair, Colin vs Ho, Ray

Shiraishi, Hikaru vs (12) Ito, Tatsuma

(3) Sun, Fajing vs Nam, JiSung

Puttergill, Calum vs (11) Nishiwaki, Kazuki

(4) Moriya, Hiroki vs Kaliyanda Poonacha, Niki

(Alt) Imamura, Masamichi vs (9) Martin, Andres

(5) Takahashi, Yusuke vs (Alt) Kadhe, Arjun

Hazawa, Shinji vs (7) Mochizuki, Yuki

(6) Ponwith, Nathan vs (WC) Kawachi, Kazuma

(WC) Matsuda, Koki vs (8) Trotter, James

Centre Court – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Koki Matsuda vs [8] James Trotter

2. [1] August Holmgren vs [WC] Ryuki Tsutsumi (non prima ore: 03:00)

3. Hikaru Shiraishi vs [12] Tatsuma Ito (non prima ore: 04:30)

Sub- Centre – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Yusuke Takahashi vs [Alt] Arjun Kadhe

2. [WC] Shogo Sanada vs [10] Kai Wehnelt (non prima ore: 03:00)

3. [4] Hiroki Moriya vs Niki Kaliyanda Poonacha (non prima ore: 04:30)

Court 5 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Shinji Hazawa vs [7] Yuki Mochizuki

2. [Alt] Masamichi Imamura vs [9] Andres Martin (non prima ore: 03:00)

3. Calum Puttergill vs [11] Kazuki Nishiwaki (non prima ore: 04:30)

Court 7 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Nathan Ponwith vs [WC] Kazuma Kawachi

2. [3] Fajing Sun vs JiSung Nam (non prima ore: 03:00)

3. [2] Colin Sinclair vs Ray Ho (non prima ore: 04:30)