Luca Nardi si unisce a Cobolli: Italia a doppia rappresentanza alle Next Gen ATP Finals

Il mondo del tennis italiano festeggia un nuovo traguardo: Luca Nardi si è ufficialmente qualificato per le Next Gen ATP Finals. Con questa qualificazione, il pesarese diventa l’ottavo e ultimo giocatore a unirsi al prestigioso torneo che si terrà a Jeddah, in Arabia Saudita, dal 28 novembre al 2 dicembre.

La svolta per Nardi è arrivata al Challenger di Kobe, in Giappone, dove ha raggiunto i quarti di finale dopo una rimonta nel terzo set (era sotto di un break) contro il danese Holmgren.

Questo risultato ha sigillato il suo posto per l’evento saudita, rendendolo inattaccabile nella classifica, anche nel caso in cui Shintaro Mochizuki dovesse vincere il Challenger in casa perchè si porterebbe a 516 punti tre punti in meno rispetto a Luca.

Purtroppo, non tutte le notizie sono positive per il tennis italiano. Luciano Darderi è stato eliminato precocemente questa settimana a Montevideo dall’ecuadoriano Guillen Meza, perdendo così ogni possibilità di qualificarsi (al momento è la prima riserva).

Nonostante questa delusione, l’Italia può comunque rallegrarsi per la presenza di due dei suoi giovani talenti a Jeddah: oltre a Nardi, ci sarà anche Flavio Cobolli, che aveva già guadagnato la sua qualificazione in precedenza. A completare il roster ci saranno Arthur Fils, Luca Van Assche, Dominic Stricker, Alex Michelsen, Hamad Medjedovic e la wild card giordana Abedallah Shelbayh.

Importante notare l’assenza di alcuni nomi di spicco come Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton e Lorenzo Musetti, per vari motivi non partecipanti a questa edizione delle Next Gen ATP Finals.

L’evento rappresenta una vetrina importante per i giovani talenti del tennis mondiale, un’occasione per mettersi in mostra e per testare le proprie capacità contro i migliori coetanei. Per Nardi e Cobolli, questa sarà un’opportunità per dimostrare il valore del tennis italiano sulla scena internazionale, portando avanti la tradizione di un paese che negli ultimi anni ha visto crescere esponenzialmente il proprio impatto nel mondo del tennis.

Ecco la classifica

1. 🇪🇸 Carlos Alcaraz, 20 anni, ESP, 8455 punti

2. 🇩🇰 Holger Rune, 20 anni, DEN, 3460 punti

3. 🇺🇸 Ben Shelton, 21 anni, USA, 2145 punti

4. 🇮🇹 Lorenzo Musetti, 21 anni, ITA, 1470 punti

5. 🇫🇷 Arthur Fils, 19 anni, FRA, 1158 punti

6. 🇫🇷 Luca Van Assche, 19 anni, FRA, 687 punti

7. 🇨🇭 Dominic Stricker, 21 anni, SUI, 673 punti

8. 🇮🇹 Flavio Cobolli, 21 anni, ITA, 626 punti – Danderyd QF

9. 🇺🇸 Alex Michelsen, 19 anni, USA, 610 punti – Champaign R16

10. 🇷🇸 Hamad Medjedović, 20 anni, SRB, 582 punti – Danderyd R16

11. 🇮🇹 Luca Nardi, 20 anni, ITA, 519 punti – Kōbe QF

12. 🇮🇹 Luciano Darderi, 21 anni, ITA, 510 punti – Sconfitta Montevideo R32

13. 🇫🇷 Arthur Cazaux, 21 anni, FRA, 508 punti

14. 🇯🇵 Shintaro Mochizuki, 20 anni, JPN, 457 punti – Kōbe QF





Marco Rossi