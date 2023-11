Andrey Rublev si lascia andare alla frustrazione durante la partita contro Carlos Alcaraz alle ATP Finals (Video)

Andrey Rublev e Carlos Alcaraz si sono affrontati in un incontro che prometteva spettacolo. Il primo set, in particolare, ha visto un equilibrio tra i due giocatori, con scambi lunghi e momenti di alta qualità tennistica. Tutto sembrava procedere verso un tie-break, finché Alcaraz non ha messo a segno un break decisivo, portandosi sul 6-5 e servendo poi con autorità per chiudere il set.

Questa svolta ha avuto un impatto notevole sul morale di Rublev, numero cinque del ranking mondiale. Il giocatore russo, noto per il suo temperamento focoso, non ha saputo gestire la delusione e la frustrazione, sfogandosi in modo piuttosto estremo. In un gesto di ira, ha iniziato a colpire il proprio ginocchio sinistro con la racchetta, con tale forza da provocarsi una ferita.

Questo non è un episodio isolato nella carriera di Rublev, che in passato ha già mostrato momenti di forte tensione emotiva in campo. Tuttavia, era da tempo che non si assisteva a un episodio così evidente di autolesionismo sportivo. Questo comportamento solleva questioni importanti sulla gestione dello stress e della pressione in ambito sportivo, soprattutto in un gioco mentalemente impegnativo come il tennis.

Il tennis, infatti, è uno sport in cui il controllo emotivo gioca un ruolo cruciale. Gli episodi come quello di Rublev sottolineano la necessità per gli atleti di trovare strategie efficaci per gestire la pressione e le emozioni negative. Mentre il talento e l’abilità tecnica sono fondamentali, la capacità di mantenere la calma sotto pressione può spesso fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Questo incidente, dunque, non solo ha influenzato l’esito del set, ma dell’intera partita. Resta da vedere come Rublev risponderà a questo episodio e quali misure prenderà per assicurarsi che simili manifestazioni di frustrazione non si ripetano in futuro.







Francesco Paolo Villarico