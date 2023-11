Alcaraz batte Rublev, è ancora in corsa alle ATP Finals 2023

Non brilla come nei momenti più esaltanti della sua giovane e fortunata carriera, ma Carlos Alcaraz si sblocca alle ATP Finals e resta in corsa per le semifinali. Il n.2 del mondo cresce nel corso del match e batte Andrey Rublev nel primo incontro giornaliero del Girone Rosso, 7-5 6-2 lo score dopo 1 ora e 14 minuti di gioco, in quello che è stato il primo confronto in carriera tra i due. L’inizio del match è stato equilibrato, con il servizio a dominare e un tennis in spinta piuttosto monocorde da parte di entrambi. La scossa è arrivata nel rush finale del primo set, al salire della pressione Alcaraz è stato bravo a salire di livello, giocare aggressivo ma con un certo margine di sicurezza, mentre Rublev è andato sotto subendo sia gli affondi del rivale che soprattutto la pressione. Ormai sta diventando una costante negativa per Andrey la difficoltà nel reggere i momenti più duri delle partite contro i migliori avversari, nei quali rischia troppo o va sotto nello scambio senza trovare una difesa propedeutica a ribaltare lo scambio. Al contrario Carlos è stata granitico, quasi perfetto, nei suoi turni di battuta, una costanza e sicurezza che ha dato il via alla crescita della sua prestazione anche in spinta e risposta.

“Oggi ho tenuto un livello di gioco totalmente diverso” afferma un sereno Carlos a caldo in campo, “non sapevo bene dove mi trovavo ma ho disputato una partita molto migliore e questa vittoria, la mia prima in questo torneo, significa moltissimo per me”.

Carlos Finding His Mojo @carlosalcaraz secures his first #NittoATPFinals win defeating Rublev 7-5 6-2! pic.twitter.com/MgkARqd6jB — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2023

Il match inizia con un bel ritmo da parte di entrambi, ma anche errori in difesa, il primo che prende il comando alla fine vince il punto. Impressionante l’intensità nella spinta col diritto di Andrey, ma ha molto tempo per colpire, Alcaraz non sempre è profondo nello scambio e non così incisivo in risposta. E se lasci ad Andrey il tempo di comandare e spingere, può diventare molto pericoloso. Carlos inizia a sciogliersi, i suoi drive diventano più profondi, è più vicino alla riga di fondo e l’intensità generale del suo tennis s’impenna. Sul 4 pari ottiene una prima palla break sul 30-40, ma Rublev l’annulla con un gran servizio esterno a 212 km/h.

Il set finalmente si è acceso. Sul 5 pari 30 pari, Carlos torna “Alcaraz doc”: anticipa a tutta col diritto e sfonda il russo, strappando la seconda palla break della partita. Si salva col servizio Rublev, ma non molla la presa lo spagnolo e con una risposta terrificante ottiene la seconda chance del game. Lo scambio è sulla diagonale di rovescio, Andrey cerca di uscire con un lungo linea colpito con buon equilibrio ma la palla gli esce di poco. È il primo break della partita che manda a servire per il set Alcaraz sul 6-5. Lo spagnolo trova un buonissimo turno di battuta, con un Ace di precisione vola 40-15 a due set point. Basta il primo: servizio esterno e via con un diritto d’attacco di contro balzo, di misura, così profondo nell’angolo che la rimessa per Rublev è proibitiva. 7-5 Alcaraz.

Questo break spacca l’inerzia del match e fiacca la concentrazione del russo. Infatti Rublev inizia molto male il secondo set, appannato nelle scelte tattiche affretta i tempi e combina alcuni disastri. Cede immediatamente il turno di battuta e si sfoga platealmente tirandosi una serie di racchettate sulla gamba davvero violente (e pericolose…). Alcaraz vola al comando di un break, 1-0 e servizio. Rublev cerca una reazione disperata, spinge più che può ma il controllo non è sempre ottimale, per la troppa foga e la relativa lucidità nell’aggredire la palla al momento giusto. Ne approfitta Carlos, che regala al pubblico anche un passante cross di diritto cadendo letteralmente a terra di una difficoltà notevole. Consolida il vantaggio sul 2-0, ora Alcaraz può fare corsa di testa, una sicurezza che gli permette di rischiare di più in risposta. Il capolavoro Alcaraz lo trova sul 3-1 30 pari, un rovescio lungo linea in allungo, anzi in spaccata, impossibile che pizzica la riga e fa saltare in piedi il pubblico. Rublev annulla col “martello” la palla del doppio break e si salva (2-3). Forte del vantaggio, lo spagnolo è ora molto più sciolto, si concede anche un serve and volley di ottima qualità, chiuso con un tocco di rovescio perfetto. Servendo sotto 2-4, Rublev smarrisce la prima di servizio e subisce l’aggressione in risposta del rivale. Sullo 0-30 Carlos impatta una risposta di rovescio quasi di contro balzo e corre avanti, la palla è nei piedi del rivale, ingestibile. Con un altra risposta sulla linea, vincente, ecco il doppio break per il n.2 al mondo, 5-2. Chiude l’incontro in sicurezza con un solido turno di servizio, al primo match point (vola via la risposta del russo) per il 6-2 conclusivo.

5 Ace per Alcaraz ma soprattutto uno stratosferico 94% di punti vinti con la prima in campo, segno inequivocabile di come Rublev in risposta non abbia mai inciso, tanto da non ottenere alcuna palla break in tutta la partita. Infatti nei suoi game Carlos ha convinto, un po’ meno in risposta, dove solo dopo il vantaggio è stato la migliore versione di se stesso.

Adesso Alcaraz è atteso da una super sfida contro Medvedev venerdì, che sarà per lui decisiva per continuare la sua strada nel torneo. Servirà probabilmente un Carlos ancor più offensivo e continuo, ma è parso assolutamente migliore rispetto all’esordio contro Zverev.

Da Torino,

Marco Mazzoni

[2] Carlos Alcaraz vs [5] Andrey Rublev (non prima ore: 14:30)



ATP Nitto ATP Finals Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 7 6 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 5 2 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Alcaraz 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Alcaraz vs Rublev

Statistiche 🇪🇸 Alcaraz 🇷🇺 Rublev Aces 5 4 Double Faults 0 2 First Serve (%) 34/47 (72%) 45/61 (74%) 1st Serve Points Won 32/34 (94%) 28/45 (62%) 2nd Serve Points Won 8/13 (62%) 8/16 (50%) Break Points Saved 0/0 (0%) 3/6 (50%) Service Games Played 10 10 Return Rating 168 44 1st Serve Return Points Won 17/45 (38%) 2/34 (6%) 2nd Serve Return Points Won 8/16 (50%) 5/13 (38%) Break Points Converted 3/6 (50%) 0/0 (0%) Return Games Played 10 10 Net Points Won 10/10 (100%) 3/7 (43%) Winners 19 14 Unforced Errors 2 7 Service Points Won 40/47 (85%) 36/61 (59%) Return Points Won 25/61 (41%) 7/47 (15%) Total Points Won 65/108 (60%) 43/108 (40%) Service Speed 218 km/h 214 km/h Max Speed 214 km/h 132 mph 1st Serve Average Speed 195 km/h 121 mph 2nd Serve Average Speed 161 km/h 100 mph