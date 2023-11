Finale al Cardiopalma nel Gruppo Verde delle ATP Finals: Sinner potrebbe essere ancora eliminato. Hurkacz già fuori

Il Gruppo Verde delle ATP Finals si avvicina al suo massimo con una giornata finale piena di suspense, prevista per giovedì. Le partite cruciali vedranno affrontarsi Novak Djokovic contro Hubert Hurkacz e Jannik Sinner contro Holger Rune. Sinner si trova nella posizione più vantaggiosa per accedere alle semifinali, tuttavia esistono scenari in cui potrebbe essere eliminato dal torneo.

Nel caso in cui Djokovic vinca per due set a zero contro Hurkacz, Sinner sarà fuori se perderà con lo stesso punteggio contro Rune. Se invece Sinner dovesse perdere in tre set, sarà necessario calcolare le percentuali dei giochi vinti per determinare il vincitore del girone tra i tre tennisti. In sintesi, Djokovic potrebbe non avere bisogno di vincere se Sinner sconfigge Rune, mentre una vittoria di Rune obbligherebbe Djokovic a non perdere alcun set contro Hurkacz, e persino questo potrebbe non essere sufficiente.

Ecco tutti gli scenari possibili!:

SCENARI DI QUALIFICAZIONE:

Se Sinner vince 2-0 e Djokovic 2-0: si qualificano Sinner e Djokovic.

Se Sinner vince 2-0 e Djokovic 2-1: si qualificano Sinner e Djokovic.

Se Sinner vince 2-1 e Djokovic 2-0: si qualificano Sinner e Djokovic.

Se Sinner vince 2-1 e Djokovic 2-1: si qualificano Sinner e Djokovic.

Se Sinner vince 2-0 e Hurkacz 2-0: si qualificano Sinner e Djokovic.

Se Sinner vince 2-0 e Hurkacz 2-1: si qualificano Sinner e Djokovic.

Se Sinner vince 2-1 e Hurkacz 2-0: si qualificano Sinner e Djokovic.

Se Sinner vince 2-1 e Hurkacz 2-1: si qualificano Sinner e Djokovic.

Se Rune vince 2-0 e Djokovic 2-0: si qualificano Rune e Djokovic.

Se Rune vince 2-0 e Djokovic 2-1: si qualificano Rune e Sinner.

Se Rune vince 2-1 e Djokovic 2-0: sarà necessario un spareggio basato sulle percentuali di giochi vinti tra Rune, Djokovic e Sinner (Non il numero totale ma il quoziente, sia per quanto riguarda i set sia per quanto riguarda i game, anche perché c’è la particolarità data dalla vittoria di Rune contro Tsitsipas: al danese sono stati assegnati 2 set vinti e 0 persi, ma 0 game vinti e 0 game persi).

Se Rune vince 2-1 e Djokovic 2-1: si qualificano Rune e Sinner.

Se Rune vince 2-0 e Hurkacz 2-0: si qualificano Rune e Sinner.

Se Rune vince 2-0 e Hurkacz 2-1: si qualificano Rune e Sinner.

Se Rune vince 2-1 e Hurkacz 2-0: si qualificano Rune e Sinner.

Se Rune vince 2-1 e Hurkacz 2-1: si qualificano Rune e Sinner.





Marco Rossi