ATP Finals 2023 – Torino: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Il derby russo va a Daniil Medvedev (con la classifica aggiornata)

Daniil Medvedev, numero 3 del mondo, è approdato con grande fiducia e spirito combattivo alle ATP Finals 2023, consapevole di essere uno dei principali candidati alla vittoria finale. Ha riaffermato questa sua condizione con un debutto convincente, sconfiggendo il suo connazionale e caro amico, Andrey Rublev, con un netto 6-4, 6-2, avvicinandosi così alle semifinali.

Nel tennis, l’amicizia resta fuori dal campo, anche quando si tratta del padrino di tua figlia. Medvedev non ha mostrato pietà verso Rublev, una delle persone più importanti nella sua vita. L’intenso duello fraterno tra i due giocatori, cresciuti insieme e legati da una genuina amicizia, si è concluso con una vittoria decisa per Medvedev, che ha esordito con successo in queste ATP Finals. Già considerato tra i favoriti prima dell’inizio del torneo, la sua performance di alto livello lo conferma in ottima forma per questa importante competizione. Ora si prepara ad affrontare Zverev, mentre Rublev si trova costretto a dare il tutto per tutto contro Alcaraz nella prossima partita.

Il primo set è stato deciso da piccoli dettagli a favore di un Medvedev in grande forma nei momenti cruciali. Il giocatore russo ha dimostrato quell’abilità fondamentale nel tennis di elevare il suo livello nei pochi punti che fanno la differenza tra il successo e il fallimento quando si affronta un grande avversario. Nonostante Rublev abbia giocato bene e avuto numerose opportunità per guadagnare un vantaggio significativo, Medvedev ha mostrato la sua capacità di resistere sotto pressione, trovando modi quasi magici per sfuggire e prendere il controllo del gioco. Un solo break a metà set gli ha consentito di aggiudicarsi il parziale.

– Medvedev ha salvato sette palle break nel primo set

Per Rublev è stato difficile accettare di aver perso il set nonostante avesse giocato bene e creato molte opportunità. Le occasioni mancate hanno continuato a pesare sulla sua mente nel secondo set, durante il quale Medvedev si è trasformato in una vera e propria muraglia, respingendo tutti gli attacchi del suo avversario. Rublev ha attaccato senza riserve, ma si è scontrato con le difese eccezionali di Medvedev, che ha trovato il modo di passare all’offensiva con un paio di colpi da maestro. La frustrazione ha travolto Rublev, ormai sopraffatto dalla solidità del suo amico, e ha finito per cedere di fronte alla superiorità di Medvedev. Con questa vittoria, Daniil Medvedev pone la prima pietra sul suo cammino verso la gloria in queste ATP Finals, con la convinzione che solo i migliori possiedono.

1. [2] Wesley Koolhof/ Neal Skupskivs [8] Rinky Hijikata/ Jason Kubler

2. [2] Carlos Alcaraz vs [7] Alexander Zverev (non prima ore: 14:30)



3. [3] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [6] Rajeev Ram / Joe Salisbury (non prima ore: 18:30)



4. [3] Daniil Medvedev vs [5] Andrey Rublev (non prima ore: 21:00)



Novak Djokovic1V 0S (2-1)Stefanos Tsitsipas0V 1S (0-2)Holger Rune0V 1S (1-2)

Red Group

Carlos Alcaraz 0V 1S (1-2)

Daniil Medvedev 1V 0S (2-0)

Andrey Rublev 0V 1S (0-2)

Alexander Zverev 1V 0S (2-1)

– Ivan Dodig (🇭🇷 Croatia) – Austin Krajicek (🇺🇸 USA) 1V 0S (2-0)– Santiago Gonzalez (🇲🇽 Mexico) – Édouard Roger-Vasselin (🇫🇷 France) 0V 1S (1-2)– Marcel Granollers (🇪🇸 Spain) – Horacio Zeballos (🇦🇷 Argentina) 1V 0S (2-1)– Maximo Gonzalez (🇦🇷 Argentina) – Andres Molteni (🇦🇷 Argentina) 0V 1S (0-2)

GRUPPO ROSSO

– Wesley Koolhof (🇳🇱 Netherlands) – Neal Skupski (🇬🇧 Great Britain) 1V 0S (2-0)

– Rohan Bopanna (🇮🇳 India) – Matthew Ebden (🇦🇺 Australia) 0V 1S (0-2)

– Rajeev Ram (🇺🇸 USA) – Joe Salisbury (🇬🇧 Great Britain) 1V 0S (2-0)

– Rinky Hijikata (🇦🇺 Australia) – Jason Kubler (🇦🇺 Australia) 0V 1S (0-2)