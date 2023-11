Challenger Champaign: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Enrico Dalla Valle nel Main Draw

Challenger Champaign – Tabellone Principale – hard

(1) Kovacevic, Aleksandar vs Qualifier

(Alt) Kozlov, Stefan vs (WC) Ozolins, Karlis

Qualifier vs (WC) Miyoshi, Kenta

Qualifier vs (7) Kypson, Patrick

(3) Nava, Emilio vs (WC) Quinn, Ethan

(Alt) Karlovskiy, Evgeny vs Kirchheimer, Strong

Serdarusic, Nino vs Mayo, Aidan

Dalla Valle, Enrico vs (6) Zhukayev, Beibit

(5) Kudla, Denis vs Krueger, Mitchell

Rodesch, Chris vs Qualifier

Holt, Brandon vs Qualifier

Durasovic, Viktor vs (4) Droguet, Titouan

(8) Damm, Martin vs Qualifier

Debru, Gabriel vs (Alt) Rosenkranz, Mats

McHugh, Aidan vs Fanselow, Sebastian

Tomic, Bernard vs (2) Michelsen, Alex

(1) Zhu, Evan vs (WC) Bowers, Tyler

Williams, Cooper vs (8) Vives Marcos, Pedro

(2) Boitan, Gabi Adrian vs (Alt) Whitehouse, Mark

(Alt) Maginley, Jody vs (12) Smith, Keegan

(3) Ponwith, Nathan vs Cassone, Murphy

Sheehy, Joshua vs (11) Rybakov, Alex

(4) Cozbinov, Alexandr vs (WC) Mroz, William

(WC) Debru, Mathis vs (7) Perez, Alfredo

(5) Harrison, Christian vs (WC) Okonkwo, Oliver

(Alt) Heck, Hunter vs (10) Clark, Ezekiel

(6) Montes-De La Torre, Inaki vs (Alt) Mayo, Keenan

(Alt) Renard, Lucas vs (9) Dlimi, Yassine