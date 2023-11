Challenger Montevideo: Il Tabellone Principale e di Quali. 4 azzurri nel Md

Challenger Montevideo – Tabellone Principale – terra

(1) Cachin, Pedro vs Qualifier

Heide, Gustavo vs (WC) Carou, Ignacio

Andreozzi, Guido vs Bagnis, Facundo

Lavagno, Edoardo vs (8) Comesana, Francisco

(4) Diaz Acosta, Facundo vs Giannessi, Alessandro

Agamenone, Franco vs Qualifier

Qualifier vs Darderi, Luciano

Burruchaga, Roman Andres vs (7) Tirante, Thiago Agustin

(6) Dellien, Hugo vs Roca Batalla, Oriol

Navone, Mariano vs Qualifier

(WC) Roncadelli, Franco vs Collarini, Andrea

(WC) Aguilar Cardozo, Joaquin vs (3) Barrios Vera, Tomas

(5) Tabilo, Alejandro vs Qualifier

Qualifier vs Monteiro, Thiago

Meligeni Alves, Felipe vs Ymer, Elias

Ugo Carabelli, Camilo vs (2) Coria, Federico

(1) Rodriguez Taverna, Santiagovs Villanueva, Gonzalo(WC) Llanes, Franciscovs (7) Ribeiro, Eduardo

(2) Dellien, Murkel vs Leite, Wilson

Buse, Ignacio vs (12) Campana Lee, Gerard

(3) Olivo, Renzo vs Statham, Rubin

Vallejo, Adolfo Daniel vs (8) Guillen Meza, Alvaro

(4) Boyer, Tristan vs (WC) Blanco Cauterucci, Juan Cruz

(Alt) Paz, Juan Pablo vs (10) Luz, Orlando

(5) Vacherot, Valentin vs (WC) Aliano, Valentino

Sakamoto, Pedro vs (9) Pucinelli De Almeida, Matheus

(6) Elias, Gastao vs Bicknell, Blaise

(WC) Aguilar Cardozo, Federico vs (11) Houkes, Max

Cancha Central – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Valentin Vacherot vs [WC] Valentino Aliano

2. [WC] Federico Aguilar Cardozo vs [11] Max Houkes

3. [4] Tristan Boyer vs [WC] Juan Cruz Blanco Cauterucci

4. [WC] Francisco Llanes vs [7] Eduardo Ribeiro

Cancha 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pedro Sakamoto vs [9] Matheus Pucinelli De Almeida

2. [2] Murkel Dellien vs Wilson Leite

3. [1] Santiago Rodriguez Taverna vs Gonzalo Villanueva

4. [3] Renzo Olivo vs Rubin Statham

Cancha 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Gastao Elias vs Blaise Bicknell

2. Ignacio Buse vs [12] Gerard Campana Lee

3. [Alt] Juan Pablo Paz vs [10] Orlando Luz

4. Adolfo Daniel Vallejo vs [8] Alvaro Guillen Meza