Challenger Kobe: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Luca Nardi testa di serie n.3. Presenza di Fonio nelle qualificazioni

Challenger Kobe – Tabellone Principale – hard

(1) Rodionov, Jurij vs Ferreira Silva, Frederico

(WC) Ito, Tatsuma vs Shimizu, Yuta

Ajdukovic, Duje vs Efstathiou, Menelaos

Hsu, Yu Hsiou vs (7) Bu, Yunchaokete

(4) Hassan, Benjamin vs McCabe, James

Sweeny, Dane vs Wu, Tung-Lin

(WC) Tokuda, Renta vs Qualifier

Jung, Jason vs (8) Kolar, Zdenek

(6) Polmans, Marc vs Qualifier

Martin, Andres vs Blancaneaux, Geoffrey

Qualifier vs Echargui, Moez

(WC) Ichikawa, Taisei vs (3) Nardi, Luca

(5) Shimabukuro, Sho vs Uchida, Kaichi

(Alt) Jasika, Omar vs Hong, Seongchan

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (2) Mochizuki, Shintaro

(1) Sekulic, Philipvs Takahashi, YusukeHolmgren, Augustvs (8) Kumar, Omni

(2) Fonio, Giovanni vs Moriya, Hiroki

(WC) Hazawa, Shinji vs (12) Escobedo, Ernesto

(3) Uchiyama, Yasutaka vs (WC) Sakamoto, Rei

Ellis, Blake vs (7) Nakagawa, Naoki

(4) Ivanovski, Kalin vs (WC) Matsuda, Ryuki

(WC) Trotter, James vs (9) Sinclair, Colin

(5) Weber, Arthur vs Bai, Yan

Fenty, Andrew vs (11) Gerasimov, Egor

(6) Erhard, Mathys vs Noguchi, Rio

(Alt) Shin, Sanhui vs (10) Chung, Yun seong