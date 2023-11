Luca Nardi conquista la finale al Challenger di Matsuyama. L’azzurro ha vinto il doppio impegno di oggi. Sfiderà ora Taro Daniel

Luca Nardi, ha raggiunto un risultato importante, qualificandosi per la finale del Challenger di Matsuyama su superficie hard. La giornata di oggi ha visto Nardi affrontare una sfida doppia, vincendo sia nei quarti di finale che in semifinale.

Nella sua prima partita della giornata, Nardi ha affrontato Yunchaokete Bu, imponendosi con il punteggio di 7-5, 6-3. La vittoria ha dimostrato determinazione del giovane italiano, che ha saputo gestire i momenti critici del match con una buona maturità.

Poco dopo, con solo un’ora di riposo, Nardi è tornato in campo per la semifinale contro Geoffrey Blancaneaux. In questa sfida, l’italiano ha mostrato una prestazione ancora più convincente, dominando l’avversario con un 6-3, 6-2. La capacità di Nardi di mantenere un alto livello di gioco nonostante la fatica accumulata è stata importante.

Con queste due vittorie, Luca Nardi si è guadagnato il diritto di giocare per il titolo contro il veterano giapponese Taro Daniel, numero 86 del ranking ATP e nato nel 1993. Il match di domani promette di essere un incontro avvincente, con Nardi che cerca di aggiudicarsi un altro titolo challenger per consolidare ulteriormente la sua posizione nel circuito.

La partita finale contro Daniel rappresenta non solo una sfida sportiva, ma anche un importante banco di prova per il giovane italiano, che ha l’opportunità di dimostrare il suo valore contro un avversario esperto e ben posizionato nel ranking mondiale.

Challenger Matsuyama – hard

SF Nardi – Blancaneaux (0-0) ore 06:00



ATP Matsuyama Luca Nardi [3] Luca Nardi [3] 6 6 Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 3 3 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Nardi 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 L. Nardi 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 5-3 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 G. Blancaneaux 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Nardi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

QF Bu – Nardi (0-0) ore 02:00



ATP Matsuyama Yunchaokete Bu [7] Yunchaokete Bu [7] 5 3 Luca Nardi [3] Luca Nardi [3] 7 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Nardi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Nardi 30-0 ace 40-0 5-6 → 5-7 Y. Bu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Nardi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Nardi 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Bu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Bu 0-15 15-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi