Challenger Helsinki, Lima 2, Calgary, Matsuyama e Knoxville: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Helsinki (Finlandia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

1. [4] Alexandre Mullervs [7] Arthur Rinderknech

2. Corentin Moutet vs [5] Jaume Munar



3. [Alt] Sumit Nagal vs [2] Emil Ruusuvuori (non prima ore: 16:30)



4. Maxime Cressy / Otto Virtanen vs [2] Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth



Court 3 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [PR] N.Sriram Balaji / Andre Begemann vs Luke Johnson / Skander Mansouri



2. [LL] Stefano Travaglia vs Radu Albot (non prima ore: 14:30)



1. [8] Francisco Comesanavs [3] Daniel Elahi Galan

2. Roman Andres Burruchaga vs Alejandro Tabilo



3. [1] Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs [3] Nicolas Barrientos / Orlando Luz (non prima ore: 23:00)



4. [1] Juan Pablo Varillas vs Luciano Darderi (non prima ore: 01:00)



Cancha 9 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Guido Andreozzi vs Mariano Navone



2. [Alt] Mateus Alves / Eduardo Ribeiro vs [2] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez



1. [1] Dominik Koepfervs [6] Zizou Bergs

2. [4] Gabriel Diallo vs [8] Aziz Dougaz (non prima ore: 00:00)



3. Zizou Bergs / Gabriel Diallo vs [WC] Juan Carlos Aguilar / Justin Boulais



1. Andres Martinvs [Q] Enzo Wallart

2. [WC] Liam Draxl vs [Q] Inaki Montes-De La Torre



3. Luke Saville / Li Tu vs Charles Broom / Ben Jones



1. [1] Taro Danielvs [8] Yu Hsiou Hsu

2. JiSung Nam / Kaichi Uchida OR [3] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs [4] Ray Ho / Matthew Christopher Romios OR [2] Karol Drzewiecki / Zdenek Kolar (non prima ore: 03:00)



3. [1] Taro Daniel OR [8] Yu Hsiou Hsu vs Duje Ajdukovic OR [Q] August Holmgren



Court 6 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Yunchaokete Bu vs [3] Luca Nardi



2. [7] Yunchaokete Bu OR [3] Luca Nardi vs [5] Benjamin Hassan OR Geoffrey Blancaneaux



Court 16 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Benjamin Hassan vs Geoffrey Blancaneaux



Court 8 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Duje Ajdukovic vs [Q] August Holmgren



1. Alexander Ritschardvs Tennys Sandgren

2. [WC] Nishesh Basavareddy vs [3] Alex Michelsen



3. Denis Kudla vs Aidan McHugh



4. [4] Zachary Svajda vs [5] Emilio Nava (non prima ore: 23:30)



Court 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Evgeny Karlovskiy / Nino Serdarusic vs Cannon Kingsley / Luis David Martinez



2. [WC] Martin Damm / Alex Rybakov vs [3] Mac Kiger / Mitchell Krueger



