WTA Finals 2023 – Cancun: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. Jessica Pegula domina Coco Gauff ed è in finale. Poi la pioggia rimanda tutto a stasera

Jessica Pegula, numero cinque del mondo, si è assicurata sabato la qualificazione per la finale più importante della sua carriera, accedendo all’ultimo duello delle WTA Finals a Cancun, in Messico.

La ventinovenne americana ha travolto completamente la sua connazionale, amica e partner di doppio Coco Gauff, numero tre del mondo e campionessa degli US Open, con il punteggio di 6-2 6-1, in una partita risolta in soli 59 minuti giocati sotto la pioggia intermittente, che è tornata poi a cadere abbondantemente.

Pegula, che finirà l’anno nella top 4 mondiale, attende Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, o Iga Swiatek, seconda classificata WTA, in finale. L’americana è su una striscia di nove vittorie consecutive nel circuito e sette consecutive contro giocatrici della top 10!

Il programma di stasera

Estadio Paradisus – ore 18:30

(1) Coco Gauff / (1) Jessica Pegula vs (6) Laura Siegemund / (6) Vera Zvonareva Inizio 18:30



WTA Cancun Coco Gauff / Jessica Pegula [1] Coco Gauff / Jessica Pegula [1] 30 6 1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva [6] • Laura Siegemund / Vera Zvonareva [6] 40 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(7) Gabriela Dabrowski / (7) Erin Routliffe vs (8) Nicole Melichar-Martinez / (8) Ellen Perez Non prima 19:00



Il match deve ancora iniziare

/ vs (2) Storm Hunter / (2) Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka vs (2) Iga Swiatek Non prima 22:30



WTA Cancun Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 30 1 Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 1-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA Finals – Semifinali – hard

Il match deve ancora iniziare

(7) Gabriela Dabrowski/ (7) Erin Routliffevs (8) Nicole Melichar-Martinez/ (8) Ellen Perez

(5) Jessica Pegula vs (3) Coco Gauff Non prima 23:00



WTA Cancun Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 0 6 6 0 Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 0 2 1 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

(1) Coco Gauff / (1) Jessica Pegula vs (6) Laura Siegemund / (6) Vera Zvonareva



WTA Cancun Coco Gauff / Jessica Pegula [1] Coco Gauff / Jessica Pegula [1] 30 6 1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva [6] • Laura Siegemund / Vera Zvonareva [6] 40 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

/ vs (2) Storm Hunter / (2) Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare