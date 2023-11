WTA Finals 2023 – Cancun: I risultati con il dettaglio del Day 6 e ultima giornata. Definite le semifinali. Gauff e Sabalenka in semifinale

Si può dire che Aryna Sabalenka ha superato un vero e proprio esame di fuoco tra le gocce di pioggia. La numero uno al mondo ha sconfitto Elena Rybakina (4ª classificata) in un incontro davvero ad eliminazione diretta alle WTA Finals, che era rimasto sospeso dalla sera precedente a causa del maltempo. La bielorussa ha risposto presente e ha completato la vittoria, nonostante avesse lasciato sfuggire il secondo set.

Con l’incontro interrotto mentre era in svantaggio per 5-3 nel secondo parziale, Sabalenka ha dovuto andare al terzo set, ma non si è intimidita e ha tenuto duro con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3, dopo 2 ore e 34 minuti di gioco. Ci sono stati comunque momenti di tensione. Basta pensare che la leader della classifica WTA ha salvato due break points in un gioco con nove parità all’inizio del terzo set e ha salvato altri cinque quando serviva per chiudere l’incontro.

Coco Gauff, campionessa degli US Open e numero tre al mondo, ha ottenuto questo venerdì la sua seconda vittoria nella fase a gironi delle WTA Finals e si è qualificata per le semifinali di Cancun. L’americana ha rimontato da 5-7, 5-6, la ceca Marketa Vondrousova che serviva per l’incontro, e ha sconfitto la campionessa di Wimbledon per 5-7, 7-6(4), 6-3, dopo 2 ore e 33 minuti di grande dramma e condizioni terribili, che hanno costretto la ceca a uscire dal torneo senza alcuna vittoria al suo debutto nell’evento d’élite del tennis femminile. In chiusura di programma Iga Swiatek ha dominato Ons Jabeur in due set.

Il programma delle semifinali

Estadio Paradisus – ore 20:30

(7) Gabriela Dabrowski / (7) Erin Routliffe vs (8) Nicole Melichar-Martinez / (8) Ellen Perez Inizio 20:30

(5) Jessica Pegula vs (3) Coco Gauff Non prima 23:00

(1) Aryna Sabalenka vs (2) Iga Swiatek Non prima 00:00

(1) Coco Gauff / (1) Jessica Pegula vs (6) Laura Siegemund / (6) Vera Zvonareva

/ vs (2) Storm Hunter / (2) Elise Mertens

