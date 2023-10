Giulio Zeppieri si arrende a Benjamin Bonzi nel turno decisivio delle qualificazioni ATP 250 di Anversa (con il tabellone aggiornato)

Nonostante una performance non troppo brillante, Giulio Zeppieri non è riuscito a superare l’ultimo ostacolo delle qualificazioni all’ATP250 di Anversa, in Belgio. Il tennista italiano, classificato 125° nel mondo ATP, è stato sconfitto dal francese Benjamin Bonzi, il numero 89 ATP, in una partita che ha messo in luce alcuni aspetti cruciali del gioco su una superficie rapida come quella dell’indoor belga.

Nel corso del primo set, Zeppieri ha mostrato momenti di superiorità, creando opportunità di break nel secondo e nel sesto gioco. Tuttavia, la mancanza di concretezza si è rivelata fatale quando Bonzi, con un approccio estremamente pragmatico, è riuscito a strappare il servizio di Zeppieri nell’undicesimo game, consolidando il break nel dodicesimo game e chiudendo il set a suo favore con il punteggio di 7-5.

Il secondo set ha visto Bonzi guadagnare tre palle break nel terzo gioco, mentre Zeppieri lottava strenuamente per mantenere il suo servizio. La risposta di Zeppieri non era all’altezza della sua prestazione nel set precedente, permettendo a Bonzi di creare le condizioni per chiudere la partita. Nel undicesimo game, con una lucidità decisiva, il francese ha creato il break decisivo, portando lo score a 7-5 e calando il sipario sull’incontro.

Dall’analisi delle statistiche emerge una nota di merito per Zeppieri che ha messo a segno 12 ace durante la partita. Tuttavia, l’italiano ha vinto solo il 35% dei punti in risposta alla seconda di servizio del francese. Al contrario, Bonzi ha mostrato una maggiore efficienza con una percentuale del 48% di punti vinti sulla sua seconda battuta.

Marco Rossi

ATP Antwerp Benjamin Bonzi [1] Benjamin Bonzi [1] 7 7 Giulio Zeppieri [5] Giulio Zeppieri [5] 5 5 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 G. Zeppieri 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-A 5-5 → 6-5 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 df ace 2-2 → 2-3 B. Bonzi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A A-40 ace 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 B. Bonzi 0-15 15-15 40-15 6-5 → 7-5 G. Zeppieri 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 4-4 → 4-5 B. Bonzi 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Bonzi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Tennis Match Statistics

Bonzi 🇫🇷 vs Zeppieri 🇮🇹

Statistic Bonzi 🇫🇷 Zeppieri 🇮🇹 ACES 8 12 DOUBLE FAULTS 1 3 FIRST SERVE 53/73 (73%) 55/84 (65%) 1ST SERVE POINTS WON 39/53 (74%) 37/55 (67%) 2ND SERVE POINTS WON 13/20 (65%) 15/29 (52%) BREAK POINTS SAVED 2/2 (100%) 6/8 (75%) SERVICE GAMES PLAYED 12 12 RETURN RATING 123 61 1ST SERVE RETURN POINTS WON 18/55 (33%) 14/53 (26%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 14/29 (48%) 7/20 (35%) BREAK POINTS CONVERTED 2/8 (25%) 0/2 (0%) RETURN GAMES PLAYED 12 12 NET POINTS WON 0/0 (0%) 0/0 (0%) WINNERS 8 12 UNFORCED ERRORS 1 3 SERVICE POINTS WON 52/73 (71%) 52/84 (62%) RETURN POINTS WON 32/84 (38%) 21/73 (29%) TOTAL POINTS WON 84/157 (54%) 73/157 (46%)