Considerazioni sul torneo Masters 1000 di Shanghai. Bilancio in chiaroscuro per l’Italia. Hurkacz ritrova la vittoria. Korda e Shelton mantengono le promesse

È stata una settimana molto intensa quella vissuta all’ATP Masters 1000 di Shanghai 2023, un torneo pieno di sorprese dove Hubert Hurkacz ha finito per trionfare mentre i grandi favoriti hanno vissuto clamorose delusioni. Analizziamo in dettaglio come ciò che è accaduto in questo torneo cinese potrebbe influenzare il resto dell’anno.

Il penultimo Masters 1000 della stagione si è concluso con un finale davvero inatteso. L’ATP Masters 1000 di Shanghai 2023 sarà ricordato per le molteplici sorprese che hanno portato al titolo di Hubert Hurkacz, che ha battuto in finale il russo Andrey Rublev. L’assenza di Djokovic e le sconfitte premature di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Daniil Medvedev sono solo alcuni degli eventi che hanno portato a questo inaspettato scenario, le cui ripercussioni potrebbero avere un forte impatto sul prossimo futuro.

Italiani – Bilancio negativo

Nel torneo Masters 1000 di Shanghai 2023, vari giocatori italiani hanno partecipato, ma la loro performance non è stata molto positiva. Ecco un riassunto delle loro prestazioni:

1. Jannik Sinner:

– Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale, ma è stato eliminato da Ben Shelton in una partita molto combattuta.

2. Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego:

– Sia Matteo Arnaldi che Lorenzo Sonego sono stati eliminati al 3° turno del torneo. Arnaldi è stato sconfitto da JJ Wolf in una partita molto combattuta che si è conclusa al tie-break del terzo set. Anche Sonego è stato eliminato, sconfitto dal cileno Nicolas Jarry in due set.

3. Lorenzo Musetti:

– Lorenzo Musetti è stato eliminato sorprendentemente al secondo turno del torneo, sconfitto dal giocatore di Taipei Yu Hsiou Hsu.

4. Altri giocatori italiani

– Altri giocatori italiani come Stefano Napolitano, Fabio Fognini, hanno partecipato nel torneo, ma non sono stati eliminati al primo turno.

Nonostante la partecipazione di diversi giocatori italiani di talento, il torneo non ha visto una presenza italiana nelle fasi finali.

Sottovalutare Hubert Hurkacz è un errore

Il polacco l’ha fatto di nuovo. Nonostante fosse raramente considerato un serio contendente al titolo, Hubi è riuscito a conquistare il suo secondo titolo Masters 1000. Magari non ha uno stile di gioco particolarmente elegante o emozionante, ma la sua capacità di dominare con un potente servizio e colpi incisivi è notevole. Sui campi veloci, sarà sempre un avversario da temere.

Andrey Rublev: un tennis ai limiti della razionalità

È stata una delusione enorme per il russo perdere una finale in cui partiva come grande favorito. Avrebbe potuto ampliare il suo palmarès, ma piccoli dettagli gli hanno fatto sfuggire la vittoria. La sua difficoltà nel gestire le emozioni in campo sembra non diminuire, ma anzi aumentare.

Carlos Alcaraz mostra chiari segni di stanchezza

Si è detto molto sull’emergente spagnolo. Non c’è motivo di allarmarsi per alcune sconfitte, considerando l’intenso calendario e la pressione di essere tra i migliori al mondo. Alcaraz mostra segni di affaticamento fisico e mentale. Cercherà di rimettersi in sesto in questa fase finale della stagione.

Sebastian Korda e Ben Shelton: promesse del tennis

Dopo aver sconfitto rispettivamente Medvedev e Sinner, i due giovani si stanno affermando come alcuni dei talenti emergenti più promettenti del circuito. La loro crescita continua e mostrano una maturità sorprendente per la loro età.

Nicolas Jarry in ascesa, Diego Schwartzman ritrova la forma

La stagione del cileno è notevole, migliorando ad ogni torneo. Lo stesso vale per Schwartzman, che sta lentamente ritrovando la sua forma. Dopo una fase difficile, sembra che il duro lavoro stia finalmente dando i suoi frutti.





