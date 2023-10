Hubert Hurkacz solleva il trofeo dellì ATP Masters 1000 di Shanghai: Una vittoria arrivata dopo aver annullato anche un match point

È stato un incontro di quelle che lascerà un segno, carico di aspettative, di tensioni e, ovviamente, di talento in campo. Hubert Hurkacz si è aggiudicato il titolo di campione dell’ATP Masters 1000 di Shanghai 2023, superando Andrey Rublev in una finalissima che ha messo a dura prova i nervi e le capacità di entrambi.

Il torneo cinese è stato terreno di un confronto serrato tra i due atleti, entrambi già titolari di un trofeo di tale calibro nel proprio palmarès. Nonostante nessuno dei due si sentisse particolarmente favorito rispetto all’avversario, le strategie di gioco erano chiare fin dall’inizio: Hurkacz ha cercato di accorciare gli scambi, mentre Rublev ha tentato di esercitare la propria supremazia da fondo campo.

Il punteggio finale [6-3, 3-6, 7-6(8)] non fa che sottolineare la battaglia accesa e l’intensa rivalità che ha contraddistinto l’incontro. Rublev, noto per il suo nervosismo e la difficoltà nel gestirlo, ha evidenziato tali caratteristiche soprattutto nel primo set, permettendo a Hubi di prendere il comando con un servizio solido e un break cruciale ottenuto al quinto gioco. Le bordate preci se del polacco hanno destabilizzato il russo, che ha faticato a trovare una risposta concreta.

La situazione ha subito un ribaltamento nel secondo set, con Rublev che ha ritrovato fiducia e tattica, imponendosi e costringendo il polacco sulla difensiva, portando così la partita al set decisivo. Quel che si è svolto nell’atto finale è stato un autentico rollercoaster emotivo e tecnico: una sfida nella sfida, un’alternanza di sorti che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Il terzo set ha visto i protagonisti muoversi con cautela, con scambi più lunghi e un certo equilibrio che ha permeato buona parte delle azioni. Rublev ha sfiorato la vittoria, ma Hurkacz è riuscito a tenere il punto nei momenti cruciali, portando il set al tiebreak. E qui, il polacco ha dimostrato una lucidità e una gestione della pressione encomiabili.

Nel tiebreak, nonostante una solida partenza di Rublev, che si è portato avanti 3-0 e 5-2, Hurkacz non ha perso la calma. L’abilità nel salvare una palla match con un ace e nel rimanere concentrato quando le cose si sono messe male è stata la chiave della sua vittoria. I colpi si sono susseguiti, uno dopo l’altro, tra salvataggi e occasioni sprecate, finché la bilancia è andata in favore di Hurkacz.

La finalissima di Shanghai sarà ricordata per la tensione, il talento e la resa dei conti tra due giocatori straordinari. La corona del Master va a Hubert Hurkacz, ma entrambi hanno mostrato una qualità e una determinazione che, indubbiamente, li vedrà protagonisti nei prossimi appuntamenti del tennis mondiale.

ATP Shanghai Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 3 6 6 Hubert Hurkacz [16] Hubert Hurkacz [16] 6 3 7 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* ace 3*-2 ace 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 ace 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Rublev 0-40 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-30 2-0 → 3-0 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Tennis Match Statistics: Rublev vs Hurkacz

!DOCTYPE html>





Tennis Match Statistics

Rublev 🇷🇺 vs Hurkacz 🇵🇱

Statistic Rublev 🇷🇺 Hurkacz 🇵🇱 ACES 13 21 DOUBLE FAULTS 0 0 FIRST SERVE 70/96 (73%) 70/93 (75%) 1ST SERVE POINTS WON 53/70 (76%) 57/70 (81%) 2ND SERVE POINTS WON 17/26 (65%) 11/23 (48%) BREAK POINTS SAVED 3/4 (75%) 1/2 (50%) SERVICE GAMES PLAYED 15 15 RETURN RATING 127 91 1ST SERVE RETURN POINTS WON 13/70 (19%) 17/70 (24%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/23 (52%) 9/26 (35%) BREAK POINTS CONVERTED 1/2 (50%) 1/4 (25%) RETURN GAMES PLAYED 15 15 NET POINTS WON 14/18 (78%) 15/19 (79%) WINNERS 42 44 UNFORCED ERRORS 8 7 SERVICE POINTS WON 70/96 (73%) 68/93 (73%) RETURN POINTS WON 25/93 (27%) 26/96 (27%) TOTAL POINTS WON 95/189 (50%) 94/189 (50%) MAX SERVICE SPEED 211 km/h

131 mph 227 km/h

141 mph 1ST SERVE AVERAGE SPEED 194 km/h

120 mph 211 km/h

131 mph 2ND SERVE AVERAGE SPEED 145 km/h

90 mph 174 km/h

108 mph









Marco Rossi